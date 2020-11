Anna Parziale e Roberto Zappulla, ex moglie e compagno Maria Teresa Ruta/ Tra accuse e l’amore per il figlio

Roberto Zappulla è l’uomo con cui Maria Teresa Ruta vive da anni una storia d’amore che la rende serena e felice. Chiuso il matrimonio con Amedeo Goria, padre dei figli Guenda e Gian Amedeo, Maria Teresa Ruta ha ritrovato la voglia di credere nell’amore con Roberto Zappulla che, prima d’incontrare e innamorarsi della conduttrice, aveva avuto una lunga storia con Anna Parziale con cui ha avuto un figlio, Manuel e che, ai microfoni di Barbara D’Urso all’interno del programma Domenica Live, ha fatto chiarezza sulla sua storia con Roberto Zappulla. “Sono stata male in ospedale, è stato male anche mio figlio. Non volevo farglielo vedere perché era stato troppo cattivo. Dopo una ventina di giorni Roberto tornò a casa, mi disse che se ne sarebbe andato, che aveva la sua vita a Milano e che tra noi era finita perché non andavamo più d’accordo, cosa non vera. Tornava a casa una volta al mese per vedere suo figlio. È stato con noi un solo Natale, proprio quell’anno“, ha detto Anna Parziale a cui non ha risposto Roberto Zappulla, ma Maria Teresa Ruta attraverso le telecamere del Grande Fratello Vip 2020.

Anna Parzial e Roberto Zappulla, ex moglie e compagno Maria Teresa Ruta: il figlio Manuel li unisce

Le parole dette da Anna Parziale sono state portate a conoscenza di Maria Teresa Ruta che, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, si è mostrata molto comprensiva con Manuel, il figlio di Roberto e Anna. La conduttrice che sa quanto un figlio possa soffrire per l’assenza di un genitore, ha ripetuto di aver sempre spinto Roberto a ritagliarsi del tempo per stare con il figlio non facendogli mai mancare la sua presenza. “Roberto è sempre stato vicino alla famiglia Parziale, non è mai mancato”, ha aggiunto durante un collegamento con Alfonso Signorini. Maria Teresa Ruta, poi, ha aggiunto di essere molto legata a Manuel a cui, con la voce rotta dall’emozione, ha augurato buon compleanno.



