Anna Parziale ex di Roberto, compagno Maria Teresa Ruta/ “Non fu storia di una notte”

Anna Parziale ha scritto a Domenica Live per replicare alle parole di Maria Teresa Ruta. La donna è stata circa 10 anni con Roberto Zappulla, attuale compagno della conduttrice e da cui ha avuto un bambino. La Ruta, però, aveva parlato di un figlio avuto da un incontro occasionale. Oggi, di contro, Anna Parziale ha voluto smentire le sue parole scrivendo a Barbara d’Urso. La sua non sarebbe stata una storia di una sera e si sarebbe sentita umiliata per le parole della conduttrice. “Questa è la santa verità, sono una donna onesta, non deve permettersi di infangare la mia vita di donna. Io sono stata per dieci anni con Roberto e non una notte. Quando Roberto ha conosciuto Maria Teresa noi stavamo insieme da dieci anni”, ha commentato la donna a Domenica Live. Ad onor del vero, la conduttrice Barbara d’Urso ha fatto vedere alcune lettere firmate dall’attuale compagno della gieffina e che rappresenterebbero la prova del loro lungo rapporto d’amore, contenenti dediche e parole di affetto. “Dimostrano un grande amore”, ha commentato la conduttrice. Il bambino è nato dopo quattro anni di relazione. “Stavamo da due anni in casa del fratello Carmelo, dopo due anni ancora nel 2000 abbiamo preso casa e nel 2002 è nato Manuel, non dopo una notte. E’ stato il frutto del nostro amore”, ha aggiunto la donna, ospite del salotto pomeridiano di Canale 5.

ANNA PARZIALE EX ROBERTO COMPAGNO DI MARIA TERESA RUTA A DOMENICA LIVE

“Sei l’unica donna della mia vita, Anna sei la mamma di mio figlio”, così le diceva Roberto alla Parziale, oggi ospite di Domenica Live. I due sono stati insieme ancora per altri quattro anni. Nel 2006 Maria Teresa presentò un programma del fratello Carmelo e lì fece la conoscenza di Roberto, mentre quest’ultimo stava ancora con Anna Parziale. “Lui cominciò a conoscerla e frequentarsi per il fratello”, ha raccontato. Dopo poco l’uomo le rivelò la necessità di andare a lavorare a Milano. Anna si fidava pienamente del compagno mentre lui andò a vivere e lavorare a Milano. “Nel mese di agosto lui mi telefonò, mi chiese come stavo e mi disse che stava aspettando delle persone. Dopo mezzora telefonai Roberto e mi rispose Maria Teresa ma non sapevo che era lei”, ha raccontato ancora. La conduttrice però mise subito giù. Da allora Roberto non rispose più al telefono. Dopo varie telefonate rispose finalmente Roberto e parlando con la cognata negò inizialmente che fosse stata una donna a rispondere, poi aggiunse: “E’ la donna che tengo al mio fianco”. La Parziale ebbe una crisi tale da essere portata in ospedale. Successivamente lui tentò di chiamarla ancora per il bambino ma senza mai confessare di stare con la Ruta. Con il figlio trascorse un solo Natale. Con Maria Teresa Ruta non si sarebbe mai vista, mentre Roberto decise di portare il figlio a Milano. “Lui non mi chiedeva del figlio”, ha aggiunto Anna. “Maria Teresa non ha avuto rispetto per mio figlio ma solo per i suoi. Neanche Roberto, anche se è una storia passata, è stato troppo cattivo nei miei riguardi, è cambiato, non lo riconosco più, mi ha fatto molto male”, ha aggiunto la donna. Infine un appello: “Roberto, se ben ti ricordi, quando c’era la culla di nostro figlio mi mettesti un velo in testa chiedendomi di sposarmi, ma io dissi di no… Maria Teresa, non voglio offenderla, ma c’è una grande differenza tra me e lei, io sono fiera ed orgogliosa della mia dignità e dei miei figli”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA