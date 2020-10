Anna Parziale ex Roberto Zappulla/ “Mi tradì per Maria Teresa Ruta dopo 10 anni!”

Anna Parziale è la mamma di Manuel, figlio avuto da Roberto Zappulla, attuale compagno di Maria Teresa Ruta. La donna nelle passate ore è intervenuta sia a Domenica Live che a Live Non è la d’Urso per smentire le parole della conduttrice pronunciate al Grande Fratello Vip rispetto al fatto che il suo bambino sarebbe il frutto della “storia di una sera”. Per la Parziale, infatti, la storia con Roberto sarebbe durata ben 10 anni, interrotta poi proprio a causa dell’ingresso nella vita dell’uomo di Maria Teresa per la quale fu tradita. “Vorrei che la signora fosse a conoscenza del fatto che Roberto con me non ha avuto una storia di una notte”, ha invece voluto chiarire la signora Anna in una mail indirizzata a Barbara d’Urso. Nello studio di Domenica Live ha poi spiegato il motivo per il quale, a distanza di 13 anni, è tornata a parlare con dolore di questa vicenda, “non perchè lo amo ma per il modo squallido in cui quest’uomo mi ha lasciato, a mia insaputa ha iniziato a frequentare Maria Teresa…”. Nel suo racconto, Anna Parziale ha ripercorso gli anni di quella che lei ha definito una lunga relazione con Roberto Zappulla sottolineando il tradimento subito e scandendo cronologicamente i momenti della loro unione: “Quando Roberto ha conosciuto Maria Teresa noi stavamo ancora insieme. Dopo quattro anni che stavamo insieme, abbiamo deciso di avere un bambino. Siamo stati due anni a casa del fratello perché Roberto non aveva casa, poi ne abbiamo presa una insieme nel 2000”. Due anni più tardi, nel 2002, nacque il loro bambino, Manuel, oggi quasi 18enne, “frutto del nostro amore”. Poco dopo Zappulla avrebbe conosciuto la Ruta.

ANNA PARZIALE EX ROBERTO ZAPPULLA: LA LORO LUNGA RELAZIONE

Dopo la nascita del loro figlio, Anna Parziale e Roberto Zappulla sarebbero rimasti insieme per altri quattro anni. Nel 2006 avvenne l’incontro tra Maria Teresa Ruta e Roberto e galeotto fu un programma del fratello dell’uomo, Carmelo. Con la scusa di un lavoro a Milano però, Zappulla sempre secondo il racconto della signora Anna lasciò Napoli. “Ad agosto mi telefonò mentre io stavo a casa del fratello. Mi disse che stava aspettando delle persone e che mi amava. Mezz’ora dopo lo richiamai e mi rispose lei, non sapevo si trattasse di Maria Teresa, lo avrei saputo dopo un paio di giorni”, ha raccontato ancora a Domenica Live. Dopo una serie di telefonate e malesseri a causa di una crisi di nervi della donna, arrivò la conferma che quella voce femminile apparteneva proprio a Maria Teresa Ruta. “Dopo una ventina di giorni Roberto tornò a casa, mi disse che se ne sarebbe andato, che aveva la sua vita a Milano e che tra noi era finita perché non andavamo più d’accordo, cosa non vera”, ha aggiunto la Parziale. La sua versione l’ha poi ribadita anche a Live Non è la d’Urso ma con alcune incongruenze nelle date. Nella trasmissione in prima serata ha infatti sostenuto di essere rimasta insieme a Roberto per dieci anni, poi successivamente per otto, ovvero dal 1998 al 2006.



© RIPRODUZIONE RISERVATA