Anna Pavignano, chi è l’ex fidanzata di Massimo Troisi/ “Mai pensato al matrimonio. Lui non voleva figli e…”

Anna Pavignano è un’ex fidanzata di Massimo Troisi: “Tra noi differenze culturali ma ci siamo adeguati”

Anna Pavignano è stata una fidanzata di Massimo Troisi. Il celebre attore, scomparso nel 1994, a 41 anni, stroncato da una malattia, ha avuto alcuni importanti amori, e quello con Anna risale a oltre 50 anni fa. Lei di Torino, lui di Napoli: “c’erano molte differenze culturali ma anche un tentativo di adeguamento reciproco. – ha raccontato Pavignano in un’intervista a Vanity Fair dello scorso anno – Sono stata travolta da tante cose: Napoli, Massimo, la sua famiglia così numerosa, erano sei fratelli, mogli, nipoti. Mi sono innamorata.”

Un amore grande che non ha però mai portato a fare il grande passo: “Al matrimonio con Massimo no. I figli lui non li voleva, aveva un certo timore delle responsabilità e, fino a un certo punto, io ero d’accordo. In seguito, abbiamo avuto desideri diversi, e questo qualche attrito lo ha creato”.

Anna Pavignano e la malattia di Massimo Troisi: “Viveva come una persona normale”

La storia d’amore tra Massimo Troisi e Anna Pavignano si è poi interrotta. Se nella vita privata hanno preso strade diverse, in quella lavorativa hanno continuato a stare fianco a fianco. Lei poi ha avuto due figli che lui ha conosciuti: “Come ha reagito? Ha sorvolato. – ha spiegato la scrittrice e sceneggiatrice, aggiungendo – Forse aveva il rimpianto di non essere stato capace di costruire un rapporto duraturo. Ma era ben contento di avere avuto le sue storie successive”.

Parlando infine della malattia di Troisi, Anna Pavignano ha raccontato: “Se era presente nella sua quotidianità? Non lo era. C’era una qualche rimozione, quando eravamo insieme non ho mai avuto la preoccupazione che potesse peggiorare. Stava bene, viveva come una persona normale, solo aveva bisogno di un po’ di accudimento in più. […] Giocava a pallone, andava in giro, non ha mai fatto una vita da malato, e non avrebbe comunque voluto”.











