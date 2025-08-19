Désolée, la canzone di Anna Pepe, nel mirino: la cantante è stata accusata di plagio da una ex concorrente di Amici

Anna Pepe è finita nel mirino delle accuse. La celebre cantante è stata accusata di plagio da una ex concorrente di Amici, secondo la quale il brano Désolée, hit estiva della cantante, sarebbe molto simile ad una sua canzone. L’ex allieva in questione è Ale, che ha partecipato ad Amici nell’edizione 21, vinta poi da Luigi Strangis. Nel talent, Ale è riuscita a conquistarsi un banco con una sfida, ma non è poi riuscita ad accedere al serale.

Dopo Amici 23, Ale ha continuato a fare musica e di recente, attraverso il suo profilo Instagram, ha condiviso con i fan l’opinione secondo la quale il suo brano ‘Pezzo latino’ sia in realtà molto simile a quello di Anna Pepe. L’ex di Amici ha perciò condiviso un estratto del brano della cantante mettendo a confronto con il suo e scrivendo: “Mi sto ingrippando mo”. Quindi ha taggato Anna, facendole dunque notare l’estrema somiglianza delle due canzoni a confronto.

La replica di Anna Pepe alle accuse di plagio e la stoccata all’ex allieva di Amici

La segnalazione è arrivata dritta dritta ad Anna Pepe che non ha replicato direttamente all’accusa ma ha comunque lanciato una frecciatina ad Ale. Il singolo estivo finito nel mirino, il suo Désolée, è attualmente primo nella classifica globale di Spotify, così la cantante ha scritto con sarcasmo: “Intanto sono prima in classifica, dai“, per poi aggiungere il ritornello del tormentone ‘Halo’ di Samurai Jay, che recita “è tutto sbagliato sta andando tutto al contrario“. Una replica che pare essere proprio una risposta alle accuse di plagio ricevute dall’ex allieva di Amici. Ci sarà una nuova replica da quest’ultima?

