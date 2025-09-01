Anna Pepe, chi è la 22enne rapper che sta spopolando con "Désolée"? Il suo ex Artie 5ive: "Ho avuto le mie relazioni ma..."

ANNA PEPE, IL TESTO DI ‘DÉSOLÉE’: UN RIFERIMENTO ALLA STORIA CON…

Anna Pepe, chi è la giovane rapper ligure e cosa sappiamo della sua vita sentimentale? Questa sera, in fascia prime time su Canale 5, torna idealmente l’appuntamento con la musica del “Cornetto Battiti Live” di questa estate e i riflettori inevitabilmente si riaccenderanno pure sulla 22enne artista emergente che sta facendo parlare di sé non solo dal punto di vista musicale ma pure per via del fatto che il suo nome sta infiammando il gossip di quest’ultimo scorcio di estate. E, in attesa di assistere all’esibizione della cantante spezzina, possiamo fare chiarezza sul suo presunto fidanzato e cercare di rispondere alla domanda che ci si pone tra i suoi fan, ovvero se Anna Pepe sia davvero single o no.

Per parlare del presunto flirt di Anna Pepe, facciamo prima di tutto un piccolo salto indietro nel tempo e ricostruire le ultime vicende che riguardano la rapper di La Spezia dal punto di vista sentimentale: tuttavia, la diretta interessata è salita solo relativamente di recente agli onori delle cronache e, dalle interviste che ha concesso negli ultimi quattro anni e mezzo oltre che dai post sui suoi profili social (dove è particolarmente attiva), non si ricavano molte informazioni a proposito dei suoi ex. Molto, invece, si sa a proposito della storia con Artie 5ive, suo collega con cui dall’anno scorso si vocifera di una relazione: ad ogni modo, nonostante non vi siano state prese di posizione ufficiali, pare che tra di loro sia finita e che, al momento, Anna Pepe non abbia un fidanzato.

ARTIE 5IVE SULLA RELAZIONE CON ANNA: “QUANDO LE PERSONE PRENDONO STRADE DIVERSE….”

Ma cosa porta a credere i fan di Anna Pepe e anche la stampa specializzata nel gossip delle celebrities che la rapper classe 2003 e Artie Five abbiano rotto? L’artista che sta spopolando col singolo “Désolée”, pubblicato lo scorso 13 giugno, aveva avuto modo di rispondere proprio in merito al testo della canzone, lasciando intendere che vi fossero dei riferimenti alla propria vita privata. “Lasciamo parlare la canzone, direi che parla per me” aveva detto sibillinamente l’artista a proposito del brano in cui, peraltro, alcuni passaggi recitano così: “Fai attenzione, c’è il mio ex che svalvola / vuoi fare il loco, ma io sono più loca di te (…) io non chiedo scusa, non sono désolée / e non ti scrivo nemmeno se ad agosto vedo cadere la neve”. Frecciatine ad Artie Five? In realtà, come fatto notare da molti, l’uomo che sarebbe oramai il suo ex, balla il pezzo di Anna in un video su TikTok, segno che i due sarebbero rimasti in buoni rapporti.

Nessun dubbio, invece, che tra Anna Pepe e Artie 5ive sia oramai finita e che la storia appartenga al passato per entrambi. Intervistato in merito alle sue nuove produzioni musicali, il 25enne aveva trovato il modo di raccontare a Gianluca Gazzoli sul suo seguitissimo podcast che “ho avuto le mie relazioni in passato, al momento sono molto tranquillo, molto sereno. Sono single”. Insomma, il rapper italiano di origini della Sierra Leone, al secolo Ivan Barioli, aveva confermato l’addio e in un’altra circostanza, parlando con Esse Magazine, aveva pure aggiunto, con filosofia, che: “A me è stato insegnato che le cose vanno e vengono: bisogna essere in grado di lasciarle andare. Non sono stato male perché non c’era nulla per cui stare male o comunque nulla da esternare, al massimo ti fai un pianto. Se le cose sono andate così è perché dovevano andare così. (…) Una volta che le persone prendono strade diverse… va bene così”. Forse parlava di quella storia, mai ben chiarita, con Anna Pepe?