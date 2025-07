Anna Pepe, estate da star e rivincita sul passato: dopo il bullismo per il fisico oggi ha finalmente la sua grande rivincita.

Sul palco di Battiti Live c’è anche Anna Pepe, che oggi più che mai è diventata la cantante popolare dell’estate 2025. Anche lei si esibisce a Molfetta nel programma condotto da Alvin e Ilary Blasi dimostrando a tutti di essere stata capace a farsi strada nel mondo della musica rap. Nata nel 2003 a La Spezia, è figlia di due artisti: un papà che fa il dj ed è appassionato di rap, e una mamma che di professione fa la scultrice. Così, sin da piccola sogna un futuro sul palcoscenico ispirandosi a Nicki Minaj, il suo più grande idolo.

Anna Pepe ha raccontato a Vanity Fair di essere grata per i suoi genitori, che l’hanno sempre supportata nella sua carriera: “Non mi hanno mai voluta dottoressa“, ha spiegato, raccontando di aver ereditato dal papà la passione per la musica. Ma anche durante la sua vita ci sono stati momenti bui, come il bullismo subito a scuola quando era alle superiori. Sempre a Vanity Fair racconta di essere stata una ragazza impacciata, timida e un po’ in carne, e che per questo gli altri la prendevano in giro: “Crescendo mi piaccio di più, la musica e l’amore della gente, prima ancora che il successo, mi hanno aiutata a essere molto più convinta di me. Sono diventata una donna“.

Anna Pepe e lo scontro con Marta Daddato: “Mi ha plagiato una canzone!“

E come ogni rapper che si rispetti, non sono mancati i dissing! Dopo aver fatto uscire la hit “Bando”, è partito lo scontro con la collega rivale Marta Daddato, tanto che su TikTok sono comparsi video di battute a ritmo dove si scontrano a suon di rap. Ma qual è il motivo di questo conflitto? Marta Daddato ha accusato Anna Pepe di averle plagiato un brano: dice che ‘Bando‘ somiglia molto al suo singolo ‘Queen’ che era stato scritto molto prima del suo. Nonostante ciò, le due sembrano aver fatto finalmente pace dato che poco tempo fa Marta Daddato ha pubblicato un video sui social mettendo come sottofondo proprio una canzone di Anna Pepe.