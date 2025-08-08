Anna Pepe è fidanzata? La giovane rapper parla della sua vita sentimentale

Anna Pepe è senza dubbio una delle artiste più in voga del momento. Dopo aver fatto impazzire le classifiche la scorsa estate con il tormentone 30 C°, quest’anno è tornata a far ballare tutti con la nuova hit Désolée. Oltre ai successi musicali, la giovane cantante è finita al centro dell’attenzione anche per la sua vita privata. Fino a pochi mesi fa, infatti, è stata legata al rapper Artie 5ive, formando una delle coppie più amate della scena musicale italiana. Sebbene la loro storia si sia conclusa, i rapporti sembrano essere rimasti amichevoli e lo dimostra un TikTok di Artie in cui balla proprio l’ultimo brano dell’ex fidanzata.

Ma, ad oggi, Anna è single o no? La giovane artista ha rotto il silenzio in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, dove ha parlato del suo ritorno sulle scene, dei suoi progetti futuri e anche della sua vita sentimentale. Pur senza sbilanciarsi troppo, la rapper ha lasciato un indizio importante, dichiarando: “Lasciamo parlare la canzone, direi che parla per me”.

Anna Pepe è single? Ecco la verità

Ovviamente, il riferimento è al suo ultimo singolo, Désolée, che sembra racchiudere indizi non solo sul suo stato d’animo, ma anche su ciò che sta vivendo. Nei versi, infatti, sono presenti allusioni ad una relazione complicata e a un ex che, a quanto pare, è ancora presente nei suoi pensieri. Tuttavia, pur senza dichiararlo apertamente, Anna Pepe sembra non essere impegnata in un rapporto stabile, nonostante dei “conti in sospeso” con un’ex fiamma. Ad ogni modo, per ora, la giovane rapper pare essere concentrata totalmente sulla sua carriera, lasciando poco spazio per un eventuale nuovo fidanzato.