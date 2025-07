Anna Pepe, un mese dopo la disavventura con la gonna, inciampa in un altro piccolo ‘incidente’ durante un concerto: brutta fine per le extension!

E’ proprio il caso di dire, ‘The show must go on’; piccola disavventura per Anna Pepe nel bel mezzo di un concerto ma con un pizzico di ironia e con professionalità la cantante è riuscita a correre ai ripari, ma cosa è successo? Questa volta non c’è lo zampino della rottura improvvisa di un indumento – un mese fa, durante un live, si accorse solo in un secondo momento di avere la gonna strappata – bensì un accessorio legato alla sua acconciatura: le extension.

Come racconta Novella 2000, Anna Pepe è nel pieno del Vera Baddie Summer Tour e nel corso dell’ultima tappa in Friuli Venezia Giulia si è appunto concretizzato un piccolo incidente di percorso. Uno show in linea con le grandi esibizioni di questa estate, impreziosita anche dalla presenza di Gianna Nannini come special guest; eppure, sui social a prendersi la scena sono state le extension perse nel bel mezzo dell’esibizione live.

Anna Pepe, la reazione alle extension perse durante il concerto: il siparietto virale sui social

Anna Pepe perde le extension durante il concerto! Questo più o meno il titolo delle clip che sono presto diventate virali sui social, al netto del gesto della cantante appena dopo l’accaduto. Piuttosto che fermarsi, l’astro nascente della musica italiana ha deciso di sorprendere tutti rendendo quel piccolo contrattempo quasi parte dello show. Nei video virali sul web si vede infatti la giovane cantante prendere le extension perse e lanciarle in un punto imprecisato del palco; il tutto senza mai smettere di cantare.

Insomma, dopo la gonna strappata e le extension perse, possiamo dire che nessun contrattempo imprevisto è capace di fermare Anna Pepe; tra le regine indiscusse non solo di questa stagione estiva all’insegna della musica ma in particolare delle ultime tendenze musicali italiane.