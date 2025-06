Piccolo inconveniente per Anna Pepe sul palco del Yoga Radio Bruno Estate 2025: la gonna si rompe durante l'esibizione e Rebecca Staffelli corre ad aiutarla

Anna Pepe, incidente sul palco: la gonna si rompe durante l’esibizione

Grandi protagonisti della musica italiana sul palco del Yoga Radio Bruno Estate 2025, che ha preso il via ieri sera, martedì 24 giugno 2025, da Piazza della Vittoria di Reggio Emilia con il primo appuntamento della stagione.

Da Ermal Meta a Francesco Gabbani, passando per Gaia, Clara, Francesca Michielin, Alfa, Rkomi e Anna Pepe, quest’ultima nuovamente protagonista della scena musicale italiana con il suo ultimo singolo Désolée, che è già un grande successo radiofonico ma anche di classifiche e vendite.

La giovane rapper italiana, che nel corso degli ultimi anni ha raggiunto un successo esponenziale e con una platea numerosissima di fan sempre pronti a seguirla, si è esibita ieri sul palco ma è incappata in una piccola disavventura.

Durante la sua esibizione di fronte al pubblico di Reggio Emilia, infatti, il suo look l’ha “tradita”: la sua gonna si è rotta improvvisamente mentre cantava. Gaffes che possono ovviamente capitare ai cantanti sul palco e che, come anche in questo caso, sono destinate a diventare virali in rete.

Anna Pepe e la gaffe live: il video virale e l’aiuto di Rebecca Staffelli

Il video del piccolo incidente di Anna Pepe sul palco, con la gonna che improvvisamente si rompe sfilandosi di lato, è ovviamente diventato virale sul web e sui social. Ad aiutarla a risolvere il piccolo inconveniente live ci ha pensato Rebecca Staffelli, conduttrice del Yoga Radio Bruno Estate 2025 assieme a Stefano Corti ed Enzo Ferrari. La speaker radiofonica nonché esperta del web al Grande Fratello è infatti accorsa sul palco e ha cercato di aiutare la rapper a riaggiustarsi la gonna, legandogliela nuovamente alla vita.

Nonostante il piccolo incidente di percorso, Anna Pepe è riuscita come sempre a sorprendere e intrattenere il suo pubblico, animando la piazza di Reggio Emilia con la sua musica. Anche lei è destinata a diventare una delle regine dell’estate 2025 grazie al tormentone Désolée, che sicuramente sentiremo risuonare spesso nelle radio di tutta Italia in questi lunghi mesi estivi.