Anna Pepe si è appena lasciata andare ad un grande spoiler sulla sua nuova canzone, che si prospetta essere a tutti gli effetti la vera e propria hit dell’estate. Ancor più di quella di Francesca Cipriani che pochi giorni fa ha fatto sentire per la prima volta in diretta il suo tormentone. Di certo questi sono i mesi caldi per presentare i brani ad hoc per la stagione dei balli e delle feste in spiaggia, e come poteva la cantante Anna Pepe non fare una sorpresa ai fan?

Elodie, non si placa la polemica sul mancato sold out a San Siro/ Come stanno davvero le cose

“La Queen è tornata! Anna ha spoilerato un nuovo brano ed è subito estate!” Così si legge sui social dopo il clamoroso spoiler della cantante (scopri tutto su di lei!), ma non mancano una serie di indizi disseminati qua e là che lasciano senza parole i suoi fan. Infatti, pare che io titolo del brano sia “Desolèe“, dato che la cantante aveva indossato una maglietta con tale scritta in uno dei suoi ultimi video su TikTok e mentre cantava una piccola anteprima della canzone, ha inquadrato la t-shirt con la telecamera nel telefono.

Gazzelle, annuncio sconvolgente: “Mi fermo”/ Pausa per il cantante: “Devo vivere”

Anna Pepe, Young Miles fa la mossa sui social: è solo un caso?

Arriva poi un’altro spoiler (sempre che sia tale). Tra i commenti del video di Anna Pepe su TikTok si legge anche: ““È LA BADDIE CON MILES” scritto proprio da Young Miles. Che abbiano collaborato insieme? Le sue parole suonano proprio come una conferma. I due erano stati visti insieme di recente a Los Angeles. Al momento resta solo una domanda da farsi: Anna Pepe ha davvero spoilerato il suo prossimo pezzo o si è trattato solo di una grande casualità?