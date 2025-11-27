Anna Pepe, spray al peperoncino al concerto: video choc e show sospeso, panico, feriti e intossicati. Cos'è successo nel dettaglio

Momenti di panico e paura al concerto di Anna Pepe che si è svolto ieri, mercoledì 29 novembre, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Mentre la cantante si esibiva sulle note del suo brano Petit Fou Fou qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino scatenando il caos. In pochi secondi l’aria si è fatta irrespirabile tanto che persino la rapper spezzina ha cominciato a tossire e riportare i classici sintomi da intossicazione da sostanza urticante come bruciore agli occhi e alla gola.

Qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino al concerto di Anna Pepe a Bologna e immediatamente si è diffuso il panino e il caos, lo show è stato sospeso la cantante è ritornata nel backstage ed è prontamente intervenuta la sicurezza che tra la folla ha aperto dei valichi per far uscire le persone e soprattutto arieggiare il luogo. Nel frattempo sui social sono stati pubblicati vari video choc su quello che è successo. In uno si vede la cantante accorgersi del trambusto, chiedere se si tratta di spray al peperoncino e poi iniziare a tossire. In un altro, invece, viene mostrato cos’è successo in platea con gli attimi di terrore per le persone presenti in platea.

Momenti di panico alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, nel bolognese. Durante il concerto di Anna Pepe, cantante amatissima dai giovanissimi che avevano riempito il palazzetto, qualcuno in platea ha improvvisamente spruzzato spray al peperoncino!!😮😡 pic.twitter.com/2DKYZGjtG0 — arcade (@bbbb1_2_) November 27, 2025

Anna Pepe: concerto sospeso per lo spray al peperoncino: “Feriti e intossicati”

Dopo il trambusto e il panico iniziale dovuto alla sostanza urticante, lo spray al peperoncino, spruzzato nell’aria è stato possibile fare un bilancio su quello che è successo che per fortuna non è stato grave. Stando a quanto riporta Il Resto del Carlino diverse persone si sono sentite male e sono state tempestivamente soccorse e per fortuna non si sono registrati feriti gravi. Messo in sicurezza il locale, Anna Pepe è ritornata sul palco e lo show è ripreso. Il personale ha distribuito bottigliette d’acqua al pubblico e sull’episodio, che poteva avere conseguenze drammatiche, indagano polizia e magistratura per accertare i responsabili.

