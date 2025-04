Le due prof di Amici Anna Pettinelli e Deborah Lettieri hanno fatto tappa a Verissimo su Canale Cinque, raccontando la loro esperienza nel programma: “Siamo molto diverse, lei prova la riconciliazione ma troviamo sempre un equilibrio, lei viene dalla mia parte più di quanto non faccia io” le parole di Anna Pettinelli sulla compagna di gioco. “Io ho grande passione, sento la responsabilità e i sogni dei ragazzi, vorrei traghettare loro, soffro con loro, sono la loro prima e ultima tifosa, ho ancora rapporti con i ragazzi degli altri anni, vorrei per loro un futuro molto radioso, poi la vita fuori da queste mura è molto diversa. Alla mia età è difficili cambiare, certi difetti sono particolarmente evidenti.

Tra Anna Pettinelli e Deborah Lettieri ha poi preso la parola la seconda, che ha raccontato: “Quando ero più giovane ero più dura e inquadrata, forse la danza e il fatto di doversi esibire. Adesso sta uscendo di più questo mio lato materno. Questa associazione con Anna mi fa tanto bene, mi rendo conto che mi trattengo troppo a volte, lei mi ha dato un consiglio molto valido, di dire tutto quello che mi passa per la testa. La sua presenza mi sta dando tanta forza”. Anna Pettinelli ha poi rivelato sul rapporto con Rudy Zerbi: “E’ mio vicino di camerino, non c’è nessun rapporto tra noi, peggio degli anni scorsi, sono molto offesa con lui, dice cose a vanvera, accetterei da lui solo un gesto di cuore”. Riguardo all’amore Anna Pettinelli ha poi confidato: “Dopo l’ultima batosta starei bene anche così, so che prima o poi troverò qualcuno che mi porta via il cuore” le parole della professoressa.

Anna Pettinelli e l’amore passato: “Oggi non sono più fidanzata”

Anna Pettinelli in una vecchia intervista rilasciata a Verissimo, ha raccontato il suo rapporto con l’amore: “Mi sono innamorata lentamente”. Un amore che però è durato brevemente visto che, sempre la Pettinelli, ha raccontato in una nuova intervista: “Come va l’amore? Non c’è più, non sono più fidanzata. Il mio Giuseppe non c’è più. Le persone non sono quelle che sembrano” ha rivelato la professoressa nel programma di Canale Cinque.

Deborah Lettieri ha poi parlato a Verissimo della sua famiglia: “Mio padre sminuisce tante cose fatte nella sua vita e le fa passare come normali, ma normali non sono. E’ vero che a parole certe cose non me le ha mai dette, sentirsele dire fa un bell’effetto”.

