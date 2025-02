A Pomeriggio 5 durante la diretta di lunedì 24 febbraio 2025, Anna Pettinelli si è espressa su Zeudi Di Palma del Grande Fratello. Nel salotto di Myrta Merlino si è parlato a lungo del rapporto tra la concorrente e Helena Prestes, che come sappiamo ormai da un po’, risulta essere incerto e in bilico ogni giorno nella casa più spiata d’Italia. Anna Pettinelli con il suo atteggiamento risoluto e deciso non si è risparmiata e ha detto la sua senza mezzi termini.

Anna Pettinelli riabbraccia Stefania Orlando al GF, poi stronca Alfonso e Chiara/ "Mr e Mrs Arroganza!"

Ma facciamo un passo indietro. Per chi non fosse aggiornato su quanto sta succedendo al Grande Fratello, Helena Prestes e Zeudi Di Palma hanno avuto un flirt iniziale che ha subito fatto partire l’hashtag #Zelena sui social. Nel tempo tutto è crollato, dopo che Zeudi ha “approfittato” dell’uscita temporanea di Helena per avvicinarsi a Javier arrivando molto vicina al bacio con il ragazzo e dormendo con lui la notte. Da quel momento le cose sono cambiate e nelle ultime puntate le due ragazze si sono scagliate l’una con l’altra senza pietà. Ma qual è l’opinione di Anna Pettinelli? Andiamo a scoprire cos’ha detto l’opinionista a Pomeriggio 5.

Pagelle Grande Fratello, 32a puntata/ Ciclone Anna Pettinelli, la fragilità di Iago e l'arroganza di Alfonso

Anna Pettinelli su Zeudi Di Palma: “Ha provato a fregare tutto a Helena“

Anna Pettinelli non si è risparmiata e come suo solito ha espresso un giudizio mirato sulle dinamiche del Grande Fratello. Mentre si parlava del rapporto tra l’ex Miss Italia e la modella brasiliana, l’opinionista ha detto di vedere la prima molto confusa, soprattutto per via dei baci a destra e manca: “Zeudi deve fare pace col cervello”, ha esordito, “Prima le piaceva Helena, poi Helena è uscita e si è buttata su Javier. Adesso poi è rientrata Helena dice ti voglio bene, ma intanto ha provato a fregarle quello che piace a lei“. Insomma, l’opinione di Anna Pettinelli è decisamente lapidaria, anche se sui social il dubbio è che Zeudi stia facendo di tutto per emergere e parlare di sè. Del resto, lei stessa ha ammesso di conoscere a fondo le dinamiche del Grande Fratello…