Anna Pettinelli asfalta Antonella Fiordelisi: “Piange senza lacrime”/ “Pessimi attori, copione scadente”

Antonella Fiordelisi nel mirino delle critiche: l’attacco di Anna Pettinelli

Antonella Fiordelisi è stata ancora una volta la protagonista indiscussa della diretta del Grande Fratello Vip. Il rapporto turbolento con Edoardo Donnamaria è stato rimesso in discussione da alcune immagini del suo presunto avvicinamento a Nicole Murgia, che hanno scatenato una vera e propria crisi in Antonella. Di fronte a queste immagini il pubblico si è spaccato: c’è chi si è schierato dalla parte della Fiordelisi e chi, invece, l’ha criticata.

A far discutere in modo particolare l’assenza di lacrime sul volto di Antonella, nonostante si mostrasse disperata. Da qui l’accusa di molti di recitare, e anche non benissimo, per apparire come vittima e ottenere il favore del pubblico. Un’opinione questa condivisa anche da un’ex professoressa di Amici, nonché nota speaker radiofonica, Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli punge la Fiordelisi al GF Vip: “Piangere senza lacrime…”

Anna Pettinelli ha già dimostrato di essere un’attenta spettatrice del Grande Fratello Vip. Non è infatti la prima volta che dice la sua sui concorrenti, con commenti anche molto pungenti. L’ultimo è quello arrivato nel corso della diretta del 27 febbraio, che ha visto la Fiordelisi al centro di scontri e polemiche. Di fronte a queste immagini, la Pettinelli ha twittato: “Piangere senza lacrime. Lo fanno nelle fiction di basso livello e al #GFvip. Pessimi attori, copione scadente”. Il chiaro attacco è proprio alla Fiordelisi e alle sue lacrime, che l’ex di Amici definisce inesistenti. Non è d’altronde la prima volta che la Pettinelli attacca Antonella: in un tweet di qualche settimana fa aveva scritto “Sono sempre dalla parte delle donne o quasi. Il quasi si chiama Antonella Fiordelisi.”

