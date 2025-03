Anna Pettinelli difende Stefania Orlando dopo gli attacchi di Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Com’è noto, Anna e Stefania sono legate da anni da un’amicizia molto profonda. Di conseguenza, è molto difficile per la Pettinelli restare in silenzio di fronte ad alcune delle dinamiche che accadono all’interno del reality. Qualche settimana fa, la professoressa di Amici è entrata nella Casa per fare una sorpresa alla sua amica. Non solo, ha poi colto l’occasione per rispondere con le rime ad Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, i quali erano stati protagonisti di accesi scontri con la Orlando.

Pur non essendo presente in puntata, anche questa volta Anna ha voluto dire la sua e difendere Stefania. Nel corso della diretta, infatti, c’è stato un duro faccia a faccia tra la Orlando e Shaila Gatta, durante il quale la ballerina ha accusato la coinquilina di essere una persona cattiva e falsa. La Luzzi ha dato ragione a Shaila, affermando che, secondo lei, a Stefania piace giocare con i sentimenti degli altri, per poi mettersi nei panni della vittima appena qualcuno osa risponderle. Insomma, delle parole forti, che hanno provocato la dura reazione della Pettinelli.

Anna Pettinelli si scaglia contro Beatrice Luzzi durante la diretta del Grande Fratello: il post in difesa di Stefania Orlando

Subito dopo lo scontro tra Stefania e Shaila, Anna Pettinelli ha pubblicato un post su X scrivendo: “La Luzzi crede di essere ancora dentro la casa del Gf. È ancora inca**ata per la scorsa edizione. Essere opinionisti vuole dire essere super partes come fa ottimamente Cesara. La classe non è acqua”. Questa volta, la speaker radiofonica ha risparmiato Shaila, prendendosela solamente con Beatrice e accusandola di non svolgere in maniera corretta e obiettiva il suo lavoro da opinionista. Il post di Anna ha generato reazioni contrastanti sui social, tra chi le ha dato ragione e chi l’ha criticata ferocemente.

Da un lato, in tanti hanno concordato con lei, sostenendo che Beatrice non sia imparziale, ma che nutra un’evidente antipatia verso Helena Prestes e Stefania per motivi che non riguardano le dinamiche del reality. Dall’altro lato, c’è chi le ha fatto notare che un’opinionista non deve essere per forza obiettiva, dato che il suo compito è quello di dare le sue opinioni personali. A detta dei detrattori di Stefania, l’unico tenuto ad essere ‘super partes’ dovrebbe essere il conduttore, sebbene Alfonso Signorini esprima spesso apertamente le sue preferenze. A questo punto, la Pettinelli tornerà al Grande Fratello per un confronto con Beatrice? Chissà…