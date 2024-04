Anna Pettinelli, brutta caduta ad Amici 2024/ Video, choc in studio! Maria accusa Todaro: “La butti via…”

Anna Pettinelli, doppia caduta ad Amici 2024: l’esibizione con Raimondo Todaro finisce male

Gelo in studio durante il guanto di sfida tra professori del quarto serale di Amici 2024. A spiazzare il pubblico, preoccupando anche i presenti, è la doppia caduta di Anna Pettinelli durante l’esibizione con Raimondo Todaro. Il tema di questa settimana era quello dei miti della musica e dello spettacolo, motivo per il quale Todaro e Anna hanno scelto di portare sul palco di Amici 2024 Elvis Presley e Tina Turner.

L’esibizione inizia con un valzer, poi però la musica cambia e cambiano anche Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Si cambia look e la danza si scatena. Raimondo prende tra le sue braccia Anna e inizia a farla volteggiare. Una spinta è però troppo forte e la Pettinelli, che correva all’indietro, finisce rovinosamente a terra.

Maria De Filippi ‘sgrida’ Raimondo Todaro dopo la caduta di Anna Pettinelli: “Ma non stai esagerando?”

Anna Pettinelli però non si ferma: si rialza e torna a ballare. Cerca di riprendere il ritmo e in parte ci riesce, ma sul finale altra catastrofe: la capriola finale che le fa fare Raimondo Todaro finisce non benissimo, e Anna si ritrova di nuovo a terra, questa volta di faccia. In studio c’è chi sorride, chi è preoccupato, che è a bocca aperta, come Maria De Filippi che finisce per accusare Raimondo. “Ma non stai esagerando troppo? La butti con troppa foga!” Lui sorride, la prende con ironia e così fa anche Anna Pettinelli, rassicurando la conduttrice: “Sto bene!” (Qui il video dell’esibizione con caduta)











