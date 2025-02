Anna Pettinelli dopo la sua storia con Stefano Macchi è rimasta single per un po’ di tempo. E sembrava aver detto basta all’amore, quando è tornato a battere alla sua porta con più energia di prima, anche se è avvenuto tutto lentamente, come ha raccontato lei stessa in una recente intervista. Ma con chi è stata fidanzata? Si sapeva soltanto il nome, perché il cognome rimane un mistero: Giuseppe.

Quindi l’uomo era il fidanzato della nota speaker radiofonica nonché coach di Amici di Maria De Filippi prima che si lasciassero. non fa parte del mondo dello spettacolo e non gli interessa finire sulle copertine dei giornali o andare in televisione a fare delle interviste. Di professione fa il cuoco. “Mi sono innamorata lentamente”, quindi è da escludere il colpo di fulmine.

Anna Pettinelli e l’ex fidanzato: i motivi della rottura

E pensare che sulla relazione tra Anna Pettinelli e Giuseppe c’era la benedizione della figlia Carolina Russi, che soltanto un anno fa viveva insieme alla madre lanciandosi frecciatine qui e là e condividendo ogni cosa sempre con il sorriso. Ora Carolina convive con uomo su cui vuole mantenere il massimo riserbo appunto perché non è interessato al mondo dello spettacolo.

Anna Pettinelli è di nuovo single. A proposito del suo ex fidanzato Giuseppe ha detto lapidaria che “le persone non sono ciò che sembrano” senza indagare troppo sul perché la loro storia sia naufragata dopo un inizio che sembrava promettere molto bene. E pensare che ne parlava bene, dicendo che le pronunciava parole dolci e d’amore ogni volta che stavano insieme. Intanto nella puntata di stasera del Grande Fratello la speaker radiofonica avrà modo di entrare nella casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa a quella che è una delle persone più importanti della sua vita: Stefania Orlando. Sarà senz’altro un momento commovente per entrambe.

