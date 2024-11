Anna Pettinelli non è una persona che si risparmia; vive con il cuore tutte le sue più grandi passioni e lo vediamo quotidianamente nei suoi impegni radiofonici ma anche nei panni di professoressa ad Amici. Chiaramente, mette tutta sé stessa anche nel privato e soprattutto nei rapporti sentimentali. Lei stessa ha saltuariamente raccontato le delusioni, le scottature; effetti collaterali che purtroppo sono da mettere in conto quando i propri gesti sono accompagnati da amore incondizionato. Una delle storie più importanti di Anna Pettinelli è certamente con l’ex compagno Stefano Macchi.

Ma chi è Stefano Macchi, ex compagno di Anna Pettinelli? Anche lui speaker radiofonico e doppiatore, una liaison durata diverso tempo e precedente all’ultima con l’ex fidanzato Giuseppe. Insieme hanno dimostrato per anni di poter andare oltre la differenza d’età; precisamente dal 2014 al 2022. Li abbiamo visti vivere gli ultimi attimi del loro amore nella versione vip di Temptation Island: circostanza che mise di fatto fine alla loro relazione.

Scavando nel passato sentimentale di Anna Pettinelli emerge un’altra liaison sulla quale non sono però reperibili particolari informazioni, soprattutto sull’identità dell’uomo in questione. Un elemento rende però importante il rapporto con tale ex compagno di Anna Pettinelli in quanto, dalla loro relazione, è nata la prima figlia della conduttrice radiofonica, Carolina Russi. Anche lei grande appassionata di musica e sogna di poter vivere da protagonista il settore in qualità di cantante.

Brevi cenni sul padre di sua figlia Carolina – nonchè suo ex compagno – anche da parte di Anna Pettinelli che in un’intervista del passato ha raccontato: “Io e suo padre ci siamo separati quando lei aveva 9 mesi; abbiamo fatto il sacrificio di condividere la casa per 10 anni finchè lui non si è innamorato…”.

