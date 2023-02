Anna Pettinelli: “Ci siamo visti per l’ultima volta”/ Il ricordo di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo si spegne all’età di 84 anni: il ricordo di Anna Pettinelli

Può dirsi il caposcuola della comunicazione attraverso i mass-media made in Italy, Maurizio Costanzo, di cui affiora un ricordo in Anna Pettinelli nelle ore segnate dalla morte. A dare notizia della scomparsa del popolare giornalista, autore TV, conduttore tv e radio nonché artista poliedrico e consorte della regina di ascolti TV di casa Mediaset, Maria De Filippi, é l’ufficio stampa di Maurizio Costanzo. Definire un “vip”, ben al di là dell’etimo dell’acronimo di “very important people”, Maurizio Costanzo, sarebbe in ogni caso riduttivo. Questo per la notevole influenza da lui esercitata quando era in vita, nel mondo della comunicazione nel Belpaese e in particolare nella TV dove il Maurizio nazionale detiene il titolo di indiscusso re del talk show. Classe 1938 e originario di Roma, Costanzo si spegne all’età di 84 anni, lasciando un vuoto incolmabile per chi gli vuole bene e lo ricorda con stima, non solo tra gli affetti e i più vicini ma anche tra i supporters. E particolarmente commossa, tra le innumerevoli dediche di addio al popolare conduttore del Maurizio Costanzo Show, é quella rilasciata via Instagram da Anna Pettinelli, ex insegnante di canto ad Amici 21 di Maria De Filippi.

L’addio di Anna Pettinelli svela dei commossi retroscena

“Maggio scorso In RAI. Ci siamo visti per l’ultima volta e siamo partiti insieme a Rds nell’88.-,si legge tra le righe nell’ultimo post della speaker RDS, che quindi si confessa in toto con il web, facendo luce su alcuni retroscena condivisi con il compianto Maurizio Costanzo-. Quante puntate del Costanzo show e di Buona domenica con te. Ti ricorderò per sempre. E ricorderò che ci volevamo bene. Ciao Maurizio”.

Un messaggio di cordoglio che, intanto, segna una moltitudine di interazioni social degli utenti, tra le più disparate e sentite reazioni commosse, in particolare di chi si dice affranto per la notizia della scomparsa.

E il cordoglio, nelle ore del lutto per la grande scomparsa, si estende anche in casa Rai, con il co-conduttore di Sanremo 2023, Gianni Morandi, che come la Pettinelli affida ad un post via social l’addio a Maurizio Costanzo: “È un grande dolore. Ci conoscevamo da sempre, gli volevo bene. Ciao, Maurizio”.

