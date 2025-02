Anna Pettinelli e la tensione con Lorella Cuccarini a inizio puntata: l’attacco a Amici 2024

Momenti di tensione nelle battute iniziali della puntata di Amici 2024, Anna Pettinelli si è scontrata con Lorella Cuccarini nel programma di Maria De Filippi, sfogandosi contro il penultimo posto di Nicolò in classifica, una questione che ha mandato su tutte le furie la professoressa del programma, tra le due sono volati gli stracci dopo che la Pettinelli ha invitato il ragazzo a esibirsi al pianoforte.

“Uno che sa cantare bene oggi non conta nulla, saper cantare è la base. Credo che il penultimo posto di Nicolò sia stato viziato da tanti altri aspetti, magari anche dall’amicizia, tu vuoi fare sempre la fatina buona” ha tuonato Anna Pettinelli contro la collega. “Quando scegli i ragazzi non lo fai solo in base alla voce, si possono scegliere anche altre caratteristiche. Bisogna rispettare tutte le posizioni, non so se tutti hanno detto la verità, bisogna rispettare i pareri, quando le classifiche non ti piacciono c’è sempre qualcosa che non va bene”.

Amici 2024, Anna Pettinelli manda Nicolò al Serale

Dopo la sfida iniziale arriva un grande colpo di scena nella puntata di oggi domenica 2 febbraio 2025 di Amici. Anna Pettinelli manda Nicolò al Serale con un colpo di scena, il ragazzo scoppia in lacrime così come Anna Pettinelli, che ha chiesto una maglia oro per il talento che ha rischiato l’eliminazione.

Lacrime dolci da parte di Anna Pettinelli, che si è lasciata andare alle emozioni: “Ho pianto, ammetto che mi sono commossa anche io, tante volte ho trovato ingiuste le classifiche e ho visto che Nicolò si è impegnato, ora tutti i discorsi che ho sentito in passato vanno a farsi friggere” ha detto sempre in lacrime la professoressa dopo aver consegnato la maglia al talento.

