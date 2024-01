Anna Pettinelli ‘contro’ Massimiliano Varrese al Grande Fratello 2023/ “Ha detto cose terribili…”

Anna Pettinelli, ‘sonora bocciatura’ per Massimiliano Varrese: “Violento verbalmente…”

Una nuova puntata del Grande Fratello 2023 sta per iniziare e l’attesa è più alta del solito: tanti saranno i tempi nevralgici, in particolare la recente uscita di Beatrice Luzzi, colpita dal triste lutto del padre. I riflettori saranno accesi anche su questioni parallele ed è lecito credere che tra i protagonisti vedremo ancora Massimiliano Varrese che proprio con l’attrice ha avuto non pochi momenti di conflitto.

Nell’appuntamento odierno con Pomeriggio Cinque non è mancato uno spezzone dedicato proprio alle trame del Grande Fratello 2023. Il ‘focus’ ad un certo punto, come riporta LaNostraTv, è andato proprio su Massimiliano Varrese con posizioni opposte da parte degli opinionisti. Spicca in particolare il pensiero di Anna Pettinelli che non le ha certo mandate a dire all’attore che sembra non incontrare il suo gusto personale.

“Lui proprio non mi piace; io non lo consiglierei neppure alla mia peggior nemica. E’ un uomo troppo controverso…”. Questo l’affondo di Anna Pettinelli – riportato dal portale – a Massimiliano Varrese durante il suo intervento nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque. La speaker ha poi rincarato la dose specificando meglio i motivi del suo disappunto: “Ha detto delle cose terribili, è stato violento verbalmente… Pollice verso!”.

L’opinione di Anna Pettinelli su Massimiliano Varrese – come racconta LaNostraTv – va invece particolarmente in contrasto con quanto detto poco prima da Cesara Buonamici. L’opinionista del Grande Fratello 2023 aveva infatti affermato: “Da quando c’è Monia lui è diventato, ovviamente a mio modesto parere, più simpatico, più allegro, più sorridente. Si è ingentilito grazie alla sua presenza…”.

