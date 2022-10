Anna Pettinelli contro Memo Remigi: “Palpatina alla Morlacchi? Scherzo un caz*o!”/ “È successo anche a me”

Anna Pettinelli, duro sfogo contro Memo Remigi dopo la palpatina a Jessica Morlacchi

È scoppiata una vera e propria bufera su Memo Remigi dopo il servizio di Striscia La Notizia che ha mostrato a tutti la molestia fatta in diretta a Jessica Morlacchi. Una vicenda che ha portato la Rai a licenziarlo seduta stante, essendo lui da anni un affetto stabile di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

In questi giorni in tanti si sono espressi sul caso e, in particolare, su Memo Remigi che ha poi pubblicamente replicato alle accuse, sminuendo il gesto fatto. Tra coloro che si sono espressi duramente sulla vicenda c’è anche Anna Pettinelli che, con un lungo post, ha ammesso di essere stata a sua volta vittima di molestie.

Anna Pettinelli ammette: “Molestia? È successo anche a me più volte”

“Che vuoi che sia una pacchetta sul sedere? Innocua. Stavo scherzando! Scherzando un caz*o!” tuona Anna Pettinelli all’inizio del suo post. E continua: “Il fatto è che se questo video non fosse finito sui social Jessica Morlacchi probabilmente non avrebbe denunciato l’accaduto e tutto sarebbe passato sotto silenzio.”

È a questo punto che la Pettinelli ammette di aver vissuto una situazione molto simile: “È successo a me in passato più e più volte e non l’ho mai detto. Oggi lo farei ma allora non ho saputo superare l’imbarazzo.” Il post conclude allora con un augurio a tutte le donne: “Spero che oggi le donne abbiano coscienza di quanto questi atteggiamenti debbano essere denunciati e condannati senza scuse. Scuse che in questo caso non arriveranno mai a Jessica perché vorrebbe dire confermare l’accaduto, cosa, che al momento, il molestatore in questione nega recisamente”.

