Anna Pettinelli, crisi col compagno Stefano Macchi/ Confessione a Verissimo “Va male”

Prima di gettarsi a capofitto nelle sfide del serale di Amici 21 in onda questa sera su Canale 5, Anna Pettinelli è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La coach ha parlato della sua avventura al serale ma si è anche sbilanciata su argomenti più personali come la sua attuale situazione amorosa. È nota la relazione della Pettinelli con Stefano Macchi, compagno col quale ha partecipato qualche anno fa anche a Temptation Island.

I due, nonostante i vari problemi, uscirono insieme dal programma; ma oggi come vanno le cose? Quando la Toffanin lo ha chiesto alla Pettinelli, lei ha fatto intendere di essere in un momento di crisi col compagno. “Mi devi invitare un altra volta per questo, perché è una storia molto molto lunga. Ne parleremo io e te fuori dal contesto di Amici”, ha infatti inizialmente risposto la speaker radiofonica.

Anna Pettinelli conferma la crisi col compagno Stefano Macchi a Verissimo

Silvia Toffanin ha però incalzato la sua ospite: “Mi sembra di capire che non va tutto bene…”. La Pettinelli a questo punto si è sbilanciata, confermando la crisi con Stefano Macchi: “No, non va per niente. Poi ti racconterò”. Non vanno dunque al meglio le cose tra Anna e Stefano, d’altronde è da un po’ che i due non appaiono insieme sui social, dettaglio che aveva portato qualcuno a chiedersi se, effettivamente, la loro storia fosse giunta al termine. Non è chiaro, al momento, quali problemi e difficoltà hanno minato la serenità di questa coppia, la cui storia aveva già appassionato i telespettatori di Temptation Island. Non resta che attendere la prossima ospitata della Pettinelli dalla Toffanin per scoprirlo.

