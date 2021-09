Anna Pettinelli/ Dalle principesse “coatte” del GF Vip ad Amici 21 senza Arisa

Anna Pettinelli è stata confermata anche per quest’anno all’interno del cast di Amici 21 nella sezione canto. Una scelta, quella di Maria De Filippi, nel segno della continuità, visto e considerato che già l’anno scorso la speaker radiofonica, con Veronica Peparini, ha portato alla finalissima la ballerina Giulia Stabile (vincitrice del talent) e il cantante Aka7even. In attesa del nuovo “anno scolastico”, Pettinelli ha fatto parlare di sé per un’altra trasmissione targata Mediaset, il Grande Fratello Vip; infatti, quando lunedì 13 settembre sono entrate nella Casa più spiata d’Italia le tre principesse etiopi, Jessica, Clarissa e Lucrezia Hailé Selassié, la donna non è riuscita ad evitare un commento a caldo, tirando in ballo anche la contessa De Blanck.

Vedendo l’ingresso delle principesse, Pettinelli ha twittato: “Ma ‘ste tre smandrappate??? Principesse?Beh, se è nobile la De Blanc, può essere nobile chiunque. Quota coatta presente!”. La contessa Patrizia De Blanck, su Instagram, ha risposto, rimproverando l’insegnante di canto per non aver scritto in modo corretto il suo cognome: “Se Pettinelli può fare la speaker radiofonica, può farla chiunque. La differenza fra noi? Io sono nobile, lei ha dimostrato di essere ignobile. Le concedo il mio vaffa liberatorio”.

ANNA PETTINELLI, TRA AMICI E AMORE

Intanto, Anna Pettinelli è ormai pronta per ritornare ad Amici 21 e, dopo l’uscita di scena di Arisa, dovrà dividere la cattedra di canto con Lorella Cuccarini. Stiamo parlando naturalmente di due forti personalità a confronto, che dovranno portare in finale un cantante talentuoso. Una missione che, come accennato in precedenza, è già riuscita a Pettinelli, che attraversa un periodo felice anche a livello sentimentale, essendo fidanzata con Stefano Macchi, più giovane di lei di 18 anni. I due sono stati protagonisti qualche stagione fa a Temptation Island, superando le loro traversie.

Inoltre, com’è noto, Anna Pettinelli ha la musica nel sangue, è la sua amica di vita, che le ha permesso di costruirsi una carriera che le ha consentito di ritagliarsi un ruolo di tutto rispetto in radio e in televisione. Senza dubbio uno dei volti più in voga del momento e in molti la vorrebbero come opinionista, proprio per il suo modo schietto e diretto di comunicare.



