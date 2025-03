Anna Pettinelli riabbraccia Stefania Orlando

Stefania Orlando, finita al televoto per l’eliminazione con Chiara Cainelli e Helena Prestes, ha abbandonato la casa del Grande Fratello dopo tre mesi di permanenza. La Orlando, infatti, ha perso sia contro la modella brasiliana che contro la Cainelli che, sostenuta dai fan di Zeudi Di Palma e degli Shailenzo, la coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ha portato a casa più del 50% dei voti condannando Stefania all’eliminazione. La Orlando, così, ha lasciato definitivamente la casa dopo un chiarimento con Lorenzo Spolverato e dopo un confronto in studio con Beatrice Luzzi.

Amici 24, Deborah Lettieri stronca i ballerini: la replica lapidaria di Chiara/ "È stata sempre zitta, ora.."

Rientrata nella casa del Grande Fratello per la seconda volta, la Orlando ha così concluso l’avventura fermandosi ad un passo dalla finale che si svolgerà il 31 marzo. Nonostante tutto, si è detta soddisfatta dell’avventura vissuta e pronta a riabbracciare tutti i suoi cari, compresa l’amica Anna Pettinelli.

Anna Pettinelli attacca Beatrice Luzzi: "Pensa di essere ancora al Grande Fratello"/ "Non è obiettiva"

Le parole di Anna Pettinelli per Stefania Orlando

Dopo essere entrata nella casa del Grande Fratello per difenderla dagli attacchi ricevuti da Chiara e Alfonso D’Apice, Anna Pettinelli è pronta a riabbracciare Stefania Orlando e a trascorrere insieme il suo tempo libero. In attesa di poterlo fare, l’insegnante di Amici ha dedicato un post all’amica.

“Non ti hanno capita, hai subito ogni sgarbo. Sono fiera di come tu abbia reagito. La verità purtroppo non paga sempre.”, le parole della Pettinelli che, in tre mesi, ha sempre difeso la Orlando sia sui social che nelle trasmissioni televisive come Pomeriggio 5.

Amici 24, chi va al Serale? Consegnate tutte le maglie: l'unico escluso/ La reazione di Chiara scatena i fan