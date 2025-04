In vista del quarto serale di Amici 24, in casetta è arrivato un nuovo guanto di sfida per Antonia Nocca. L’allieva di Rudy Zerbi è stata chiamata da Anna Pettinelli a mettersi alla prova sulla personalità sul palco contro il suo allievo Trigno. Ad accompagnare il guanto, che si terrà sulla canzone ‘Fenomeno’ di Fabri Fibra, una lettera molto pungente ne quale la prof critica la poca personalità dell’allieva.

“Ciao Antonia, il tuo prof ti reputa imbattibile ma non lo sei. Non basta essere intonati, prendere tutte le notine nella maniera giusta, buttarci un melisma qua e là se poi nessuno si stupisce quando ti esibisci.”, ha esordito Pettinelli nella sua missiva. Così ha continuato ancor più pungente: “Chi sa davvero cantare canta tutto, e lo fa con personalità, che in te scarseggia.”

Guanto di sfida rap per Antonia ad Amici 24: la reazione dell’allieva e la risposta a Anna Pettinelli

Al contrario, il suo allievo ha tutte queste qualità e può batterla nel corso del prossimo serale di Amici 24. “Trigno si muove, mangia il palco, graffia l’anima con la sua voce e lascia il segno. Sempre. Tu meno, molto meno. – ha scritto Pettinelli ad Antonia, concludendo – Se davvero sei così forte e poliedrica, come il tuo prof pensa, non avrai difficoltà ad accettare questo guanto fatto soprattutto di contenuti ed espressività. Molto arrosto e poco fumo”.

Quando Antonia ha scoperto il brano voluto da Pettinelli ha però storto il naso, dicendosi subito molto lontana da quel mondo: “Io non rappo, non è quello che sono io, non sarei credibile… Farò una brutta figura. Io quando faccio le mie cose ho la mia personalità.” è stata la risposta dell’allieva di Rudy Zerbi.