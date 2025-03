Luk3 e Trigno si sono sfidati, nel corso del secondo serale di Amici 24, in un guanto di sfida voluto da Anna Pettinelli. Una prova di ‘carisma’ e tenuta del palco che, secondo Anna, Luk3 non ha al contrario del suo allievo. Lorella Cuccarini, coach di Luk3, ha accettato il guanto, cosa che Anna commenta subito pungente: “Potrebbe essere più protettiva, invece crede tanto nel suo ragazzo e lo ha accettato.”

A Luk3, Pettinelli ha invece scritto una lettera nella quale torna a sottolineare quelle che, per lei, sono le carenze del ragazzo: “È il momento della resa dei conti: la mio opinione su di te non è cambiata e in più ti ho visto spaesato sul palco del serale. Ti manca il carisma e quel magnetismo che invece Trigno ha dimostrato di avere.”

La lettera scatena, in studio, la replica di Lorella Cuccarini alla collega: “Smettiamo di dire che facciamo le assegnazioni che sono a vantaggio degli avversari! Tu sai che a me Trigno piace ma non è che adesso mi puoi dire che a livello vocale siamo così tanto distanti. Hai scelto un pezzo molto astutamente, ma come è giusto che un guanto sia.” Anna, però, non è d’accordo e replica: “Ho scelto un pezzo facile e molto popolare, potevo essere cattivissima e non lo sono stata.” Luk3 e Trigno si sono allora sfidati sulle note di ‘Prisencolinensinainciusol’ di Adriano Celentano, e la giuria ha dato ragione a Pettinelli: il ragazzo che ha dimostrato più carisma è stato Trigno, che porta così alla squadra il punto decisivo della vittoria della manche.