Il guanto di sfida tra professori è ormai diventato un vero e proprio momento cult ad Amici, e mai come quest’anno è attesissimo dal pubblico in studio e a casa. Il motivo? Le esibizioni di Anna Pettinelli. Nel corso del settimo serale di Amici 24, va in scena una sfida tra Anna e Lorella Cuccarini: la prima porta in scena il varietà di fine anni ’60, mentre la speaker radiofonica decide di portare in scena la sua particolare versione di Madonna.

Amici 24, gli allievi escono dalla scuola: "Maria De Filippi ha dato il permesso"/ Ecco dove sono andati

L’esibizione è però anticipata da una lettera di Anna Pettinelli: “È con una certa commozione che mi rendo conto di essere a un passo dalla gloria, a un passo dalla conquista del secondo guantino di sfida, e con una certa soddisfazione vedere che non c’è tra noi Zerbi.”, ha scritto la speaker, annunciando poi che “Io, Anna Pettinelli, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali e fisiche, sto per mostrarvi una mia rivisitazione di un’icona del pop: Madonna.”

Perché Uomini e Donne e daytime Amici non vanno in onda oggi, 1° maggio 2025?/ Quando torna Maria De Filippi

Anna Pettinelli si fa calare dal soffitto di Amici 24: la reazione di Maria De Filippi

È così che inizia una coreografia nella quale Anna Pettinelli, con l’iconico costume con le coppe a punta di Madonna, si fa calare dall’alto, spiazzando giuria e la stessa Maria De Filippi che dichiara: “Mi ha preso un colpo!” Pur premiando la sua simpatia e l’intraprendenza, a vincere il guanto è alla fine Lorella Cuccarini.