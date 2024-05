Anna Pettinelli, “doccia hot” nel guanto di sfida tra prof/ “Che finale!”, Maria De Filippi spiazzata

Anna Pettinelli si scatena sulle note di “Flashdance” durante il guanto di sfida tra professori ad Amici 2024

Ennesimo momento esilarante ad Amici, nel guanto di sfida tra professori. La protagonista assoluta è la mitica Anna Pettinelli, che ci regala – e si regala – un’esibizione corale sulle note della celebre Flashdance. Raimondo Todaro l’assiste in tutto per tutto, lo stesso fanno i ballerini che vogliono regalare un momento di gloria all’insegnante. Il risultato? Una versione spericolata di Flashdance, in grado di intrattenere e coinvolgere il pubblico a casa e in studio. Così Raimondo Todaro e la sua collega Anna Pettinelli lasciano tutti senza parole, specialmente quando lei plana dall’alto. Cristiano Malgioglio se la ride con gusto e non è l’unico.

Anna Pettinelli, giustamente, pensa solo a divertirsi nel guanto di sfida e lo esprime sia coi fatti sia con le parole. “E’ stata un’esperienza meravigliosa”, dice alla fine della sua performance in pista da ballo. “Io mi diverto e voglio ricominciare, grazie a Raimondo Todaro!”, commenta entusiasta l’insegnante. Zerbi la punzecchia bonariamente per via del finale: “Anna bagnata Anna fortunata”. Mentre Maria De Filippi, visibilmente stupita, commenta: “La partenza di Anna era sorprendente, ma il finale (sotto la doccia, ndr)…”.











