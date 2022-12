Anna Pettinelli, domanda scomoda ad Alessandro Egger/ “Tua mamma dice pa**e?”

Anna Pettinelli mette in imbarazzo Alessandro Egger

Gelo nello studio de La vita in diretta durante la puntata di ieri, giovedì 15 dicembre. Alberto Matano ha ospitato Alessandro Egger, protagonista di Ballando con le stelle 2022, che è tornati a parlare del difficile rapporto con la madre Cristina Vittoria Egger, Gran Dama della Real Casa Savoia. Il racconto dell’ex volto delle barette Kinder non coincide con le dichiarazioni della madre, cosa che ha insospettito Anna Pettinelli, anche lei al tavolo del programma di Rai 1 .“Allora tua mamma dice pa**e?”, ha chiesto la conduttrice radiofonica spiazzando Alessandro Egger e Alberto Matano. La Pettinelli ha poi spiegato meglio le sue perplessità: “Io credo alla versione di Alessandro ma in questi giorni io ho letto anche l’intervista alla mamma di Ale che ha proposto una versione diversa, allora dice solo pa**e mamma?”.

GF Vip, Anna Pettinelli asfalta Attilio Romita/ "Fuori subito! Peggior concorrente!"

Alessandro Egger verso la finale di Ballando con le stelle 2022

Dopo la domanda, senza peli sulla lingua, di Anna Pettinelli, Alberto Matano ha cercato di alleggerire l’atmosfera in studio: “Hai fatto una domanda francese, inglese…”. La parola è tornata così ad Alessandro Egger che ha confermato la sua versione: “Le dichiarazioni di mia mamma non riportano assolutamente la realtà dei fatti. Se io fossi della stirpe dei Savoia allora sarei un pazzo che è scappato di casa”. Poi l’attenzione si è spostata sulla prima finale di Ballando con le stelle 2022, che andrà in onda domani 17 dicemebre, mentre la finalissima è in programma per venerdì 23 dicembre. Secondo Anna Pettinelli tra i favoriti Alessandro Egger e Gabriel Garko potrebbe spuntare un terzo incomodo, Alex Di Giorgio in coppia con Moreno Porcu.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Egger, la mamma Cristina scrive a Signorini e attacca la Rai/ "Lui abbandonato a 17 anni? Falso!"Alessandro Egger: "Abbandonato, mi sentivo disperato"/ "Sono qui grazie agli amici"

© RIPRODUZIONE RISERVATA