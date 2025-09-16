Anna Pettinelli demolisce Katia Ricciarelli: cosa pensa della sua intervista a Verissimo

Anna Pettinelli non le ha mandate a dire a Katia Ricciarelli dopo le parole della soprano su Dina Minna, l’assistente storica di Pippo Baudo. Com’è noto, pochi giorni fa, Katia ha rilasciato un’intervista a Verissimo, dove ha raccontato di essere rimasta ferita perché, secondo lei, Minna non l’avrebbe avvertita dei problemi di salute di Baudo e addirittura non le avrebbe comunicato la sua scomparsa. Secondo la cantante, il fatto di essere stata accanto a Pippo per quasi vent’anni avrebbe dovuto garantirle di rientrare tra le prime persone ad essere avvisate, anche se la loro relazione si era conclusa ormai da quasi due decenni.

Le parole di Katia hanno fatto storcere il naso a molti, visto il legame fortissimo che Minna aveva con Baudo e il fatto che fosse sempre stata accanto al conduttore fino alla fine. Ieri, lunedì 15 settembre, l’argomento è stato ripreso a La Vita in Diretta, e Alberto Matano ha chiesto alla Pettinelli cosa ne pensasse. Da lì, è scoppiato il caos. Difatti, la conduttrice radiofonica ha detto chiaro e tondo che certe cose non si dovrebbero nemmeno pensare, ritenendo di cattivo gusto l’intervento dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli nel mirino: le critiche della Pettinelli

“Poteva anche stare zitta”, ha dichiarato la Pettinelli senza mezzi termini riferendosi a Katia Ricciarelli, aggiungendo che i fatti parlano da soli e che Minna, per quello che si sa, non ha mai lasciato solo Baudo. Per la Pettinelli, quindi, la Ricciarelli ha creato un polverone inutile, sottolineando come certe affermazioni, soprattutto dette in tv e riprese dai social, rischino di diventare enormi, quasi di riscrivere una realtà che invece è stata molto diversa. “Era Pippo che non voleva più vedere né sentire nessuno. Pippo ha fatto una scelta del genere e ha deciso di equiparare Dina agli altri figli ci saranno stati dei motivi“, ha infine aggiunto l’opinionista.