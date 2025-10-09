Anna Pettinelli e Gigi D'Alessio al centro di un botta e risposta pungente nella nuova registrazione di Amici 25: cos'è successo in studio

Sono volate vere e proprie frecciatine tra Anna Pettinelli e Gigi D’Alessio nel corso della nuova registrazione di Amici 25, che vedremo in onda domenica 12 ottobre 2025 alle 14. Il celebre cantante napoletano è stato ospitato da Maria De Filippi in qualità di giudice per la nuova gara di canto degli allievi, ma tra un’esibizione e l’altra dei ragazzi non è mancata qualche battuta pungente in direzione di Anna.

Il motivo? La radio. Anna Pettinelli è una celebre speaker radiofonica, ma Gigi D’Alessio – stando alle anticipazioni pubblicate da SuperguidaTV sulla nuova registrazione di Amici 25 – avrebbe fatto notare che da anni le sue canzoni non passano nella sua radio. Come mai? La stoccata del cantante avrebbe così dato il via ad un botta e risposta tra i due, che si è però concluso con ironia e senza malumori.

Gigi D’Alessio e Anna Pettinelli, prima le stoccate e poi l’esibizione insieme ad Amici 25: com’è finita

Le anticipazioni ci svelano, infatti, che Gigi D’Alessio, per stemperare la tensione, si sarebbe poi messo al piano e avrebbe invitato Anna Pettinelli a cantare con lui. Avrebbero così ‘deliziato’ il pubblico con una loro versione di Let it be, in realtà non proprio riuscitissima visto che il canto non è proprio la materia della Pettinelli. E infatti, sul finale, D’Alessio non è lasciato sfuggire una battuta all’indirizzo della prof: “Devo votare o posso denunciare?”. Nella puntata di domenica 12 ottobre di Amici 25 andrà dunque in scena un siparietto imperdibile, durante il quale però D’Alessio ne ha anche approfittato per togliersi un sassolino dalle scarpe.