Anna Pettinelli e Stefano Macchi/ Amore messo a dura prova da Cecilia Zagarrigo (Temptation Island Vip)

Anna Pettinelli e Stefano Macchi hanno già avuto modo di confrontarsi con colei che a Temptation Island Vip 2019 ha provocato il falò più epico dell’intera edizione. Parliamo di Cecilia Zagarrigo, con cui il compagno della speaker ha avuto modo di stringere un legame particolare durante l’esperienza nel reality. La stessa ragazza che agli occhi di Anna è diventata quasi una seconda fidanzata di Stefano, colpevole nel frattempo di essersi completamente dimenticato di lei. L’occasione di un confronto a tre viene data da Uomini e Donne grazie alla registrazione avvenuta lo scorso 2 ottobre. Nonostante le critiche ricevute per l’atteggiamento esagerato, la speaker ha deciso di difendere le proprie reazioni. Ai suoi occhi anzi non ha nemmeno superato certi confini, ma è anche vero che il suo atteggiamento è stato alimentato da tutti i video su Stefano e Cecilia che intanto le venivano recapitati. All’arrivo della Zagarrigo in studio, svelano gli spoiler, la Pettinelli avrebbe deciso di punzecchiarla fin dalla scelta del vestito. La Single ha cercato di calmarla, sottolineando subito che non c’è mai stata alcuna malizia fra lei e Macchi. Quale sarà stata la risposta dell’ex concorrente? Lo scopriremo solo quando la puntata andrà in onda, ma nel frattempo il video del falò di confronto fra Anna e Stefano è già diventato più che virale.

ANNA PETTINELLI “HO DETTO SI’ A TEMPTATION ISLAND PERCHE’…”

Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono ritrovati a Temptation Island Vip grazie alla scelta della speaker di dire di sì alla proposta di Maria De Filippi. In passato le erano stati già proposti altri reality, ma aveva sempre rifiutato. “Stavolta ho detto sì per due motivi”, svela a Leggo, “primo: qui mi sentivo garantita, perchè so come lavora Maria De Filippi con il gruppo di Fascino. La stimo, ho fiducia in lei. Secondo: qui ci sono in ballo sentimenti veri, si parla d’amore, di relazione tra due persone che stanno insieme e vogliono mettersi alla prova”. Così la coppia decide di proseguire con l’avventura, sapendo fin dall’inizio che non sarebbe stato facile. “Si è lasciato irretire da tutte quelle tentazioni, è stato scemo, ingenuo, un po’ come tutti i ‘maschi alfa’ messi davanti a quelle tentazioni”, ha detto invece riguardo al comportamento leggero avuto da Stefano nel corso delle puntate. Ciò che comunque l’ha fatta inviperire di più non è legato alla Tentatrice Cecilia Zagarrigo, quando al fatto che il fidanzato non si è reso conto di tutto ciò che ha provato lei nemmeno durante il falò di confronto, guardando al suo fianco tutte le clip incriminate. “Quella spiaggia è una bolla fuori dal mondo in cui per 15 giorni, separata dal tuo compagno, qualche tua certezza può anche incrinarsi”, ha evidenziato, ammettendo anche di essere rimasta stupita di se stessa. Per via della sua esperienza con i media, Anna credeva che sarebbe riuscita a tenere a bada le telecamere. E invece…

