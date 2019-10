Anna Pettinelli e Stefano Macchi/ “Chi non mi ha capita peggio per lui” (Temptation Island Vip 2019)

Anna Pettinelli e Stefano Macchi dalla sicura rottura al recupero al falò…

Anna Pettinelli e Stefano Macchi sono riusciti a rubare il cuore dei fan di Temptation Island Vip 2019. Anche se la loro coppia è partita in sordina all’inizio del reality, con il trascorrere delle puntate è stato possibile affezionarsi non poco alla speaker dalla chioma rosa. Rimarrà nella storia l’arrivo baldanzoso di Stefano al falò di confronto, sorridente come non mai e ignaro che presto riceverà diversi ceffoni. Sicuro di essere dalla parte del giusto, Macchi non ha tollerato quando la compagna gli buttato le cuffiette addosso con irruenza. “Non ti viene nel cervello che se non vedi niente è perché non sto facendo niente? Tu ti sei fidanzato con Cecilia“, ha detto più di una volta la speaker. “Hai visto cose che non esistono“, ha risposto invece Stefano, cercando di giustificarsi in ogni modo. “Io e te facciamo a botte come fai con Cecilia“, ha incalzato ancora Anna Pettinelli. Dopo quindici giorni di video solo su Stefano Macchi e la Single, la fidanzata era convinta che la complicità fra i due nascondesse qualcosa di più. “Tu stai male, ma io sono inc@zz@to nero“, ha risposto lui, prima che Anna sbottasse in un “sei fuori di melone”. Tutto alla fine però si è concluso nel migliore dei modi: la coppia è ritornata a casa insieme, più forte di prima. Ma solo dopo che Stefano si è accorto di quanto i suoi atteggiamenti possano aver devastato la compagna. Clicca qui per guardare il falò di confronto fra Anna Pettinelli e Stefano Macchi.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi: la speaker ringrazia i suoi fan dopo Temptation Island Vip 2019

Non ci sono dubbi sul fatto che Anna Pettinelli e Stefano Macchi siano le vere star di Temptation Island Vip 2. Quota trash assicurata, tormentoni musicali già diventati virali e chissà che cosa avranno ancora in serbo per gli spettatori. Vulcanica Anna Pettinelli, dotata persino di una ‘doppia personalità’, visto che ha alternato con frequenza momenti solari a quelli più neri. Un santo lui, agli occhi dei fan che hanno lasciato il loro pensiero su Instagram, un uomo da sposare e tenersi stretto. Le donne si sono tutte schierate dalla parte della speaker, coinvolte nel suo malessere nel vedere il fidanzato alle prese con Cecilia Zagarrigo. Ritornati a casa, i due hanno ripreso in mano i profili social e si sono messi in contatto con i fan: la loro relazione continua a procedere a gonfie vele. “Questo video per dirvi grazie, di quanti siete, di quanto affetto, di quanti baci, di quanta tenerezza, di quanta comprensione. Grazie per avermi capita, chi non mi ha capita peggio per lui“, dice la Pettinelli in una breve clip, prima che Macchi faccia capolino con la testa per ribadire il ringraziamento. Clicca qui per guardare il video di Anna Pettinelli.

