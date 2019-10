Anna Pettinelli e Stefano Macchi/ Da Temptation Island Vip al matrimonio (con patata)

Anna Pettinelli è sicuramente il personaggio di Temptation Island Vip 2019. Se la coppia che più ha dato soddisfazioni ai fan del programma è stata quella formata da Serena Enardu e Pago, quella che più ha fatto ridere è quella che Anna Pettinelli forma con il suo Stefano Macchi, non c’è niente da aggiungere. Il programma questa sera tornerà in onda con uno speciale sul percorso delle coppie e questo non farà altro che ricordare al pubblico quello che è successo quando Andrea si è un po’ avvicinato, per gioco, alle single, mentre Anna Pettinelli, contro ogni aspettativa, si è sciolta in lacrime divorata dalla gelosia. Proprio questo è il problema che ha portato i due dritti dritti nel villaggio del reality sui sentimenti per cercare di capire se lei può fidarsi di lui e, a sua volta, se quest’ultimo ama davvero Anna tanto da mettere da parte i suoi istinti. Alla fine il loro percorso è stato lineare e spesso la speaker è stata bacchettata dalle sue colleghe per via della sua gelosia e delle sue esagerazioni, e poi?

ANNA PETTINELLI E ANDREA MACCHI AL FALO’ DI CONFRONTO

Nonostante i consigli delle amiche, Anna Pettinelli alla fine ha chiesto un falò di confronto anticipato per il suo Stefano Macchi in Temptation Island Vip 2019 ritenendo pericoloso l’avvicinamento del suo compagno alla bella single Cecilia. Proprio la notizia del falò ha ridotto in lacrime la single che sembrava seriamente interessata ad Andrea ma non c’è bisogno di dire che lui ha scelto la folle speaker che ad Alessia Marcuzzi ha rivelato: “Io non riconosco più il mio uomo”. La Pettinelli ha lasciato poi il falò di confronto convinta di dover tornare a casa da sola ma poi è tornata sui suoi passi con lui che corre felice verso la sua donna che ama con tanto di sottofondo musicale che ha regalato una scena epica agli amanti del trash: “Stefano svegliati sto male! Non pensare che ti ho tirato fuori dal parco giochi, io sto maleeee” lo ha fermato Anna urlando contro di lui e poi ha continuato: “Hai passato 15 giorni con questa e io a fare la vestale dell’amore di là […] Bella patata sono io, non lei! Fare a botte sul lettone è il nostro giocoooo“. Lui rimanda al mittente le accuse parlando di innocente amicizia e alla fine si scusa con Anna che si scioglie in lacrime cedendo e uscendo dal programma insieme a lui.

ANNA PETTINELLI E ANDREA MACCHI SI SPOSANO DOPO TEMPTATION ISLAND VIP

I colpi di scena nella relazione di Anna Pettinelli e Andrea Macchi non finiscono qui visto che i due dopo Temptation Island Vip 2019 non solo sono stati ospiti a Uomini e donne per rivelare quello che è successo dopo il falò di confronto, ma adesso hanno allietato i fan con la notizia che presto saranno marito e moglie. In una lunga intervista di coppia rilasciata al settimanale Gente, i due hanno raccontato la loro esperienza “servita per conoscerci di più e per dirci che non potremmo vivere l’uno senza l’altro“. Proprio questo deve essere stato il terremoto che ha spinto la coppia a cambiare le carte in tavola optando per il matrimonio dopo la lunga convivenza. Infine, lui stesso ha ammesso: “Non mi sono sentito infastidito dalla gelosia di Anna. Anzi, mi sono sentito molto amato. E ho scoperto anche io un lato del suo carattere che mi piace. Anna sembra fatta apposta per me. Pensavo che il momento giusto per sposarla forse è arrivato“. A quanto i fiori d’arancio?



