Anna Pettinelli e Stefano Macchi/ L’esordio: “Disgraziati tutti!” (Uomini e Donne)

“Disgraziati tutti, prima di iniziare!”, questo l’esilarante esordio di “Bella Patata (sono io)”. Anna Pettinelli e Stefano Macchi saranno ospiti della nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne che andrà in onda oggi su Canale 5 a partire dalle 14.45. Insieme a loro in studio, ci saranno anche Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi. Il percorso della speaker radiofonica è stato sicuramente tra i più divertenti in assoluto. Intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, la Pettinelli continua ad avere un quadro preciso della situazione: “Quello che è successo lo hanno visto tutti: lui aveva con Cecilia atteggiamenti affettuosi. Io non sono gelosa, non lo sono mai stata, ma noi stiamo insieme da sei anni e abbiamo un rapporto esclusivo. Non puoi stare con me e flirtare con lei. Quando prima che ci separassero gli ho detto: “Vai e divertiti” non intendevo certo quello”. Nel corso della puntata che verrà trasmessa oggi, Anna avrà modo anche di discutere con Cecilia Zagarrigo ma di questo, parleremo in maniera più approfondita nel focus interamente dedicato alla tentatrice.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi ospiti di Uomini e Donne

E se Anna Pettinelli ha le idee chiare, di opinione differente Stefano Macchi: “Io non ho fatto niente di male, sono solo stato me stesso. Anna mi conosce, sa che sono una persona “fisica”, un istrione, un esibizionista nel senso migliore del termine. Ma non c’è stato alcun flirt. Quando la produzione mi ha chiamato per il falò anticipato ho pensato che fosse successo qualcosa a mia madre o a Carolina (la figlia di Anna, ndr). Quando ho scoperto il vero motivo, sono caduto dalle nuvole. Non avrei mai immaginato che lei stesse soffrendo per qualcosa che non esisteva”. La Pettinelli afferma anche che nel villaggio non avrebbe mai flirtato in maniera spinta con qualcuno che quasi non conosce. Concetto che ribadirà anche in puntata oggi, nel corso del trono classico di Uomini e Donne che li vedrà protagonisti. “Quando siamo tornati ho scoperto che molti si erano divisi su chi dei due avesse ragione. Un nostro amico ha litigato con la moglie ed è finito a dormire sul divano. È nata una chat per commentare quanto Stefano si stesse comportando male e mi hanno insultata perché me lo sono ripreso”, ha concluso la speaker radiofonica.

