Anna Pettinelli e Stefano Macchi/ Video: “Lui sarà fedele?” (Temptation Island Vip)

ANNA PETTINELLI PRONTA A TESTARE LA FEDELTA’ DI STEFANO A TEMPTATION ISLAND VIP

La fedeltà di lui è sotto esame, questa è la ragione per la quale Anna Pettinelli ha pensato bene di trascinare a Temptation Island Vip 2019 il compagno Stefano Macchi, più giovane di lei di 18 anni. Questa è un’altra delle coppie che parteciperà alla versione vip del reality sui sentimenti che prenderà al via proprio oggi, 9 settembre, su Canale5, con al timone Alessia Marcuzzi. La coppia sta già facendo sognare i fan per via delle dichiarazioni di lui “A me piacciono le donne lo sai, sono un uomo…” e di quelle di lei pronte a scavalcare e raggiungere il suo fidanzato per picchiarlo se vedrà qualcosa che non vuole vedere. I presupposti per amarli ci sono tutti e molti sperano in una vagonata di trash anche se la carriera e la posizione della Pettinelli potrebbero un po’ frenare gli show degni di meme social e di gif. Nel video di presentazione è lei a tenere il timone: “Andiamo a Temptation Island così ti metto alla prova, dici di essere integerrimo… uomo avvisato, mezzo salvato…”. Clicca qui per vedere il video della loro presentazione.

ANNA PETTINELLI, IL SERGENTE DI FERRO DI TEMPTATION ISLAND VIP 2019

Sicuri della tenuta e della forza della loro storia, Anna Pettinelli e Stefano Macchi hanno deciso di partecipare a Temptation Island Vip 2019 per mettere alla prova la loro relazione e per capire se la conduttrice riuscirà a tenere a freno la sua gelosia e lui la sua voglia di avvicinarsi troppo alle tentatrici. I primi video non hanno mostrato ancora niente di scandaloso ma sembra proprio che per Anna Pettinelli sia già pronto il soprannome di Sergente di ferro e non per via delle reazioni ai video del fidanzato ma per quello che sta facendo nel villaggio sin dal suo arrivo. La conduttrice controlla l’orario in cui si svegliano i single, li sgrida per non aver salutato e detto buongiorno, ma poi si occupa anche di strigliare le sue compagne di viaggio per via delle luci, dell’aria condizionata spenta, per le zanzare e, infine, chiede ai single di rimanere a casa propria se ce l’hanno visto che sono fastidiosi e sporcano. Non osiamo immaginare cosa succederà quando e se Stefano si spingerà poco più in là con le single nel suo villaggio. Clicca qui per vedere il video del suo arrivo nel villaggio.

TEMPTATION ISLAND VIP 2019: CHI SONO ANNA PETTINELLI E STEFANO MACCHI?

Tra le coppie che partecipano a questa edizione di Temptation Island Vip sicuramente quella formata da Anna Pettinelli e Stefano Macchi è una delle più note soprattutto per la presenza della nota conduttrice, speaker radiofonica ed esperta musicale in Italia. Lei ha 62 anni e ha già una figlia di 25 anni, Carolina, nota per la sua partecipazione a The Voice of Italy in veste proprio di cantante. A quanto pare il microfono è un’arte che alle due scorre nel sangue ma proprio per via della presenza di Carolina ma, soprattutto, per il matrimonio alle Maldive che lega i due non sono mancate le polemiche relative alla loro partecipazione. Chi segue il programma sa bene che i protagonisti non devono essere sposati e loro lo sono anche se in Italia il rito che hanno scelto non è riconosciuto e quindi non sono ufficialmente sposati. Stefano Macchi, 44 anni, è un attore e doppiatore. I due stanno insieme da quasi sei anni, supereranno la prova di Temptation Island Vip?



