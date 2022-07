Anna Pettinelli e Veronica Peparini: addio ad Amici 2022?/ Reazioni “Nuovi stimoli…”

Anna Pettinelli e Veronica Peparini via da Amici 2022?

Anna Pettinelli e Veronica Peparini: la prima prof di canto di Amici nelle tre precedenti edizioni, la seconda prof di danza nelle ultime nove, nonché sorella del noto coreografo Giuliano Peparini che di Amici è spesso stato direttore artistico. Entrambe, secondo le ultime indiscrezioni sulla prossima edizione del talent show di Maria De Filippi non sarebbero state confermate (anche se non è chiaro se per loro stessa volontà o meno). Mentre i posti di Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano in occasione di Amici 22 sarebbero stati confermati, lo stesso non sembra essere accaduto per le due donne.

Nelle passate ore il portale TvBlog ha annunciato il ritorno ad Amici 22 di Arisa che, a quanto pare, sarebbe pronta a prendere il posto di Anna Pettinelli dietro al banco dei prof di canto. E’ stato invece il blog DavideMaggio ad annunciare l’uscita di scena di Veronica Peparini ed al suo posto dovrebbe invece fare ritorno Emanuel Lo, coreografo e compagno della cantante Giorgia. Sebbene siano solo indiscrezioni, i colleghi di Novella 2000 avrebbero sottolineato le presunte prime reazioni di Anna Pettinelli e Veronica Peparini dopo le notizie sul loro conto.

Anna Pettinelli e Veronica Peparini, le presunte reazioni dopo l’addio

Nessuna conferma ufficiale sarebbe al momento giunta da parte di Anna Pettinelli e Veronica Peparini ma qualcuno avrebbe visto nei loro ultimi interventi social una “risposta” alle indiscrezioni. Proprio nei giorni scorsi, la coreografa e compagna di Andreas Muller aveva postato una sua foto. Un semplice selfie mentre era in strada e la descrizione seguente: “Gratificata da questo periodo intenso, guardo in avanti con passione e stimoli sempre nuovi”, aveva scritto, ironizzando sui filtri della foto. Che sia proprio un riferimento alla sua nuova svolta professionale?

Ed Anna Pettinelli? La celebre speaker radiofonica sui social continua a mostrarsi sempre particolarmente serena, segnale che, semmai fosse vero il suo addio ad Amici 2022 potrebbe trattarsi di una scelta volontaria. A questo punto non resta che attendere le notizie ufficiali, magari anche da parte delle due dirette interessate, per comprendere cosa abbia spinto al loro presunto addio dopo l’esperienza nel talent di Maria De Filippi.











