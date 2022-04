Anna Pettinelli e Veronica Peparini/ “Amici? Nostri allievi sono ribelli ragionati”

Anna Pettinelli e Veronica Peparini, prof di “Amici” sono intervenute in qualità di ospiti e in collegamento audiovisivo nel corso della puntata di “Verissimo” andata in onda oggi, sabato 9 aprile 2022, su Canale 5 e condotta da Silvia Toffanin. Pettinelli ha subito affermato che tra gli allievi che più spiccano fa la differenza “la qualità, avere idee e cose da dire. Questo ha sempre fatto la differenza nella storia della musica italiana. L’importante è che questi ragazzi non si facciano imbambolare dai media. Poi stanno troppo a leggere i social e ad ascoltare quello che dice la gente. Il vero artista arriva al cuore della gente quando non è condizionato”.

ANNA PETTINELLI E VERONICA PEPARINI: “CI AMIAMO”

Nel prosieguo dell’intervento congiunto a “Verissimo”, Anna Pettinelli e Veronica Peparini hanno detto: “Noi ci amiamo veramente. Anche nella parte della danza attuale e che oggi dà lavoro ai ragazzi che si presentano qua noi cerchiamo di instradare i ragazzi già al loro pubblico, come avviene per i cantanti”. Veronica Peparini ha aggiunto che “i miei insegnanti erano severi nei primi anni della scuola, ma anche molto paterni. Devo loro molto, perché mi hanno insegnato e trasmesso tantissimo. Tra questi ricordo Mauro Mosconi”. Anna Pettinelli invece ha detto di trasmettere ai ragazzi dalle proprie esperienza di vita “l’attitudine a essere ribelli ragionati. È giusto esprimere la propria visione dei fatti, ma bisogna farlo con educazione. Anche gli insegnanti sbagliano e devono avere l’umiltà di ammetterlo”. E Rudy Zerbi? “Dopo cinque minuti che ci vediamo, siamo cane e gatto. Lorella Cuccarini fa da spartiacque tra noi”.

