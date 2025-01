Ilan Muccino eliminato da Amici 24, si scatena la polemica contro Anna Pettinelli: cosa sta succedendo

L’eliminazione di Ilan Muccino ad Amici 24 ha sollevato un vero e proprio polverone. Il cantante, che credeva di dover sostenere una lezione di canto, si è invece ritrovato la sua coach Anna Pettinelli in sala prova che, senza alcun preavviso, gli ha annunciato la sua decisione immediata di mandarlo via. La motivazione è il non aver notato in lui miglioramenti, neppure nel suo nuovo singolo, e di essere ormai certa che non lo porterà con sé al serale. Una decisione che ha gelato Ilan e che ha spiazzato il pubblico a casa, che si è scatenato in critiche e commenti di vario genere nei confronti di Pettinelli.

Per molti utenti del web, Ilan sarebbe stato “illuso” da Anna Pettinelli. Ricordiamo, infatti, che prima di entrare nella squadra della speaker radiofonica, il cantante stava nel team di Rudy Zerbi, che ha poi deciso di sostituirlo con Jacopo Sol. Quando stava per andare via dalla scuola, Anna Pettinelli ha annunciato la sua decisione di tenerlo con sé in squadra.

Web contro Anna Pettinelli: ecco perché la coach di Amici 24 avrebbe sbagliato

Per il pubblico di Amici 24, Ilan Muccino avrebbe avuto ben poco tempo per dimostrare ad Anna il suo miglioramento, e questo nonostante manchino ancora mesi dall’inizio del serale. Un comportamento che il pubblico non ha apprezzato, definendolo anzi scorretto: “Perché prenderlo in squadra, per poi mandarlo a casa così…”, ha scritto un utente sotto il video dell’eliminazione; “Quest’anno li stanno buttando fuori tutti e li stanno trattando come zerbini”, ha aggiunto un altro. E ancora: “Il senso di prenderlo in squadra e mollarlo dopo 3 settimane.. che presa in giro..che circo che è diventato!”, “Lo ha illuso, poi mandarlo via coì è un’umiliazione!”, ha sentenziato un telespettatore. Ad aggravare la posizione di Anna Pettinelli sarebbe, inoltre, un altro fattore, sottolineato da un altro commento dal web: “Trigno che ne combina di ogni e ogni giorno resta nella scuola e Ilan fuori? Questo è assurdo!”