Anna Pettinelli/ Età, Amici 21 e il compagno Stefano Macchi: “Amore incondizionato”

Un altro ospite speciale si prepara questa sera a giocare con Amadeus nella nuova puntata dei Soliti Ignoti. Si tratta di Anna Pettinelli, che cercherà di indovinare il parente misterioso e aggiudicarsi il montepremi da poter poi devolvere in beneficenza. La celebre speaker radiofonica lascia dunque i banchi di Amici per una sera ma la si attende domenica per una nuova puntata dello speciale del talent di Canale 5.

La Pettinelli anche quest’anno è infatti un volto principale nel talent, non solo per la sua funzione di coach per alcuni aspiranti cantanti nella scuola, ma anche per le continue liti con il collega Rudy Zerbi che spesso mette in discussione il suo gusto e le sue decisioni nella classe degli allievi.

Anna Pettinelli, quanti anni ha e il rapporto col compagno Stefano Macchi

Se il pubblico televisivo la conosce dunque molto bene per il suo lavoro ad Amici 21, meno invece si conosce della sua vita privata. In realtà non è proprio così, visto che qualche anno fa Anna Pettinelli ha deciso di mettere alla prova la sua relazione con Stefano Macchi proprio in TV, a Temptation Island Vip. In quell’occasione non sono mancate liti e difficoltà eppure, ad oggi, i due stanno ancora insieme. “Questa donna mi ama in modo proprio incondizionato, ci sono solo io per lei e questa sensazione mi è arrivata molto chiara. Ad Anna e a me ha fatto molto bene”, ha dichiarato proprio Stefano dopo l’avventura a Temptation. Oggi la loro storia continua lontana dai riflettori ma serena, nonostante il paventato problema della differenza d’età. Ma quanti anni ha Anna Pettinelli? Non si direbbe affatto ma la speaker ha 65 anni, 18 più del suo compagno.

