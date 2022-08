Anna Pettinelli, frecciatina ad Arisa per ritorno ad Amici 22?/ “C’è chi saltella…”

Anna Pettinelli fuori da Amici 22

Anna Pettinelli non sarà un’insegnate di Amici 22. Dopo aver essere stata un’insegnante di canto nel corso delle ultime edizioni, a settembre, dietro la cattedra di canto, accanto a Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi non ci sarà Anna Pettinelli ma Arisa. La cantante che, nella scorsa stagione televisiva è stata concorrente di Ballando con le stelle vincendo l’edizione 2021 per poi ricoprire anche il ruolo di giudice nel programma Il cantante mascherato, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe tornare a ricoprire il ruolo di insegnante. Ruolo che Arisa ha già ricoperto proprio accanto alla Pettinelli e a Zerbi quando la Cuccarini era un’insegnate di danza.

Alla luce dei numerosi cambiamenti, stando a quello che fa sapere Ivan Rota per Dagospia, pare che la Pettinelli, pur senza fare nomi, abbia lanciato una frecciatina ad Arisa. Sarà vero?

Anna Pettinelli: “Ci sono personaggi che saltellano…”

Secondo Ivan Rota per Dagospia, Anna Pettinelli si sarebbe lasciata andare ad una dichiarazioni che sembrerebbe essere una frecciatina ad Arisa che, dopo l’avventura vissuta su Raiuno, sarebbe pronta a tornare alla corte di Maria De Filippi.

“Arisa, dopo essersi mostrata nuda sui social, come si sa rientra ad Amici dopo esser stata alla corte di Milly Carlucci. A criticare il suo comportamento è Anna Pettinelli che ha lanciato una chiarissima battuta alla cantante senza farne il nome. “Ci sono personaggi che saltellano da un programma all’altro. Un’abitudine che mi fa venire la labirintite” . Ma come mai Maria De Filippi ha deciso di fare a meno della Pettinelli e di Veronica Peparini?”, si legge su Dagospia.

