Anna Pettinelli fuori da Amici 21?/ Cambio professori: via anche Stefano De Martino?

Fioccano indiscrezioni sulla prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nelle ultime settimane si è parlato di una programmazione tutta nuova per il talent di Canale 5 che potrebbe iniziare molto prima rispetto al consueto. Nuova, però, o quasi potrebbe essere anche la commissione interna. Il settimanale Chi, nel numero in edicola oggi 4 agosto 2021, lancia una nuova bomba in merito, svelando che Anna Pettinelli sarebbe fuori dal gruppo dei professori per la prossima edizione. La speaker radiofonica non sarebbe, dunque, nel cast dei prof di canto; ma chi potrebbe sostituirla? Voci recenti parlano di Alberto Urso, ex allievo di Amici nonché vincitore della diciottesima edizione del talent. Potrebbe dunque essere suo il posto in commissione lasciato vacante proprio dalla Pettinelli che, al momento, non ha ancora replicato all’indiscrezione sul suo addio.

L’addio di Anna Pettinelli ad Amici non è l’unica indiscrezione sulla prossima edizione. Appare certa la presenza nel cast di Raimondo Todaro, strappato da Maria De Filippi a Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Intanto sembrerebbe vicino all’addio, almeno per questa edizione in arrivo, anche Stefano De Martino, a quanto pare impegnato con altri programmi televisivi. Anche in questo caso si parla di ritorno di un ex allievo, oggi artista apprezzato del panorama musicale che abbiamo visto anche sul palco di Sanremo 2021: Elodie Di Patrizi. Infine si è parlato della possibile uscita di scena di Arisa, la quale non sembra tuttavia realmente propensa a lasciare la cattedra. Non ci resta che attendere conferme ufficiali.

