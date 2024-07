Anna Pettinelli non sarà nel cast dei prof di Amici 24? Chi è la possibile sostituta

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Amici. Mentre i casting per Amici 24 sono già in atto da alcune settimane, sul web si continua a parlare di quale sarà la commissione di professori della prossima edizione. Se è vero che ci sono alcune conferme, è altrettanto vero che sono almeno due i punti interrogativi nel cast, e uno di questi riguarda Anna Pettinelli. La speaker radiofonica ha fatto il suo ritorno lo scorso anno nella cattedra di canto, tornando anche a discutere animatamente con Rudy Zerbi; tuttavia il suo potrebbe esser stato un ‘ritorno lampo’.

Anna Pettinelli potrebbe non esserci a settembre ad Amici 24, in quanto sostituita da una famosa cantante italiana. L’indiscrezione è stata lanciata da Amedeo Venza sul suo profilo Instagram, dove ha inoltre fatto il nome di questa presunta nuova prof: “Trattativa in corso per Giusy Ferreri che approderà ad Amici come insegnante di canto”, si legge.

Cosa potrebbe accadere nel cast di Amici 24: nuovi arrivi oppure…

Giusy Ferreri, dunque, potrebbe essere la nuova prof di canto di Amici 24, e visto che Lorella Cuccarini ha già confermato la sua presenza per la prossima edizione, e che Rudy Zerbi difficilmente lascerà il talent, è chiaro che rimane in bilico solo la presenza di Anna Pettinelli. Questo a meno che Maria De Filippi non abbia deciso di ampliare la cattedra dei prof, facendo arrivare a 4 sia i coach di ballo che di canto. In quel caso anche la posizione di Raimondo Todaro non sarebbe a rischio. Si vocifera, infatti, che sarà lui il prof di ballo a lasciare Amici e a non tornare a settembre, tuttavia tutto è ancora in divenire e non ci sono ancora conferme ufficiali.