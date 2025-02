Rudy Zerbi mette a rischio Dedè ad Amici 24 e scoppia la lite con Anna Pettinelli

Dopo aver convocato TrigNo per “togliersi un dubbio”, Rudy Zerbi ha deciso di fare lo stesso, ad Amici 24, con l’altro allievo di Anna Pettinelli ancora fuori dal serale: Deddè. Dopo un battibecco ormai da prassi tra i due professori, durante il quale Rudy ha stuzzicato la collega su analisi e ormoni, Deddè ha fatto il suo arrivo in studio. Zerbi ha dunque chiesto alla collega di scegliere una canzone da far cantare al suo allievo. Deddè ha cantato ‘Sarah’ di Pino Daniele, portando a termine una performance non proprio delle migliori, cosa d’altronde notata anche dalla stessa Anna.

Rudy ha però ammesso che tanto gli è bastato per togliersi ‘un altro dubbio’ in merito agli allievi della Pettinelli. Così ha annunciato a Deddè che per lui sarebbe un ‘no definitivo’, il che significa che il suo percorso ad Amici 24 termina qui, senza l’accesso al serale. A salvare il cantante è però intervenuto un fattore esterno.

Anna Pettinelli sbotta contro Zerbi per la classifica generale

Lanciando l’ennesima stoccata alla collega Anna Pettinelli, Rudy Zerbi ha tenuto a precisare che, pur essendo il suo un no definitivo, prende comunque sempre in considerazione il parere dei giudici esterni e le loro classifiche. Essendo Deddè non tra gli ultimi, ha deciso di dargli un’ultima possibilità. Ha quindi punto la collega, facendole notare come invece TrigNo sia ultimo, ma nel suo caso il suo metro di giudizio non valga. Di fronte a tali provocazioni, Anna si è infuriata, accusando Rudy di essere “ridicolo”.