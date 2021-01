Anna Pettinelli ha il Coronavirus/ In collegamento ad Amici 2021: “Sto lottando..”

Anna Pettinelli ha il Covid e oggi ad Amici 2021 si presenta in collegamento ad inizio puntata. Il pomeridiano del talent show di Maria de Filippi va in scena in diretta oggi ma se questo ha permesso il ritorno di Lorella Cuccarini, finalmente negativa al Coronavirus, dall’altra parte ha segnato l’uscita dallo studio della prof di canto. Al fianco di Arisa e Rudy Zerbi non ci sarà Anna Pettinelli perché costretta a rimanere a casa perché risultata positiva al Coronavirus. Il pomeridiano di oggi di Amici 2021 si è aperto proprio con Maria de Filippi pronta a salutare Anna Pettinelli, assente in studio e in collegamento da casa perché risultata positiva proprio come è successo nei giorni scorsi alla sua collega, presente oggi.

Fino a questo momento nessuno aveva parlato dell’assenza di Anna Pettinelli e della sua positività al Covid ma poco fa in diretta lei stessa ha confermato tutto con un laconico: “Sto combattendo contro quello contro cui ha combattuto Lorella, ma stringiamo i denti”. Per lei non sono mancati gli applausi e la vicinanza dei fan di Amici 2021 che hanno preso subito d’assalto i social invitandola a tenere duro e tornare presto per i suoi ragazzi. Sicuramente il Coronavirus non la fermerà e continuerà a lavorare al programma in collegamento proprio come ha già fatto la sua collega.



