Anna Pettinelli ha un nuovo fidanzato? La conduttrice radiofonica ha chiuso la storia con Giuseppe qualche mese fa e ora è single

Anna Pettinelli ha un nuovo fidanzato? La conduttrice radiofonica e opinionista, da diversi anni tra gli insegnanti di Amici di Maria De Filippi, non ha avuto una vita sentimentale semplice. Anna, infatti, è stata sposata tre volte ma tutti i matrimoni si sono conclusi con un divorzio. Nel 2024 Anna sembrava aver trovato di nuovo l’amore al fianco di Giuseppe ma anche questa volta le cose non sono andate per il verso giusto e la loro storia si è interrotta, nonostante sembrasse un grande amore. “Non stiamo più insieme. Le persone non sono ciò che sembrano, lo ripeto ed è la verità” ha spiegato la conduttrice tv, che dunque ha scoperto dei lati di Giuseppe che non aveva visto durante la loro relazione, che sembrava andare avanti nel migliore dei modi ma che ha poi deluso tutte le aspettative.

Prima ancora di fidanzarsi e poi lasciarsi con Giuseppe, Anna Pettinelli era stata fidanzata con Stefano Macchi. Con lui aveva preso parte anche a Temptation Island nell’edizione vip. I due si sono lasciati al termine del percorso in tv e non sono riusciti a ricucire. Ma oggi, dopo l’amore con Giuseppe finito nel peggiore dei modi, Anna Pettinelli ha un nuovo fidanzato? A quanto pare, non ci sarebbe nessun uomo nella sua vita dopo l’ultimo addio.

Anna Pettinelli ha un nuovo fidanzato? “Sto bene così”

Dopo la fine della storia con Giuseppe, Anna Pettinelli non sembra avere voglia di innamorarsi di nuovo. “Sono single e sto bene così” ha annunciato la speaker radiofonica nonché insegnante di Amici di Maria De Filippi. L’ultima delusione ha portato la Pettinelli a prendere la decisione di chiudere il suo cuore all’amore, forse definitivamente, almeno nelle sue intenzioni. Poi, mai dire mai. L’amore, infatti, potrebbe sempre bussare alle porte del cuore di Anna, portando un nuovo e imprevisto sentimento nella sua vita.