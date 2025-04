Anna Pettinelli: i divorzi e il rapporto speciale con la figlia Carolina

Anna Pettinelli, protagonista indiscussa del piccolo schermo da anni, ha avuto anche una vita privata movimentata. L’amore ha sempre fatto parte della sua vita e le delusioni non sono mancate. L’insegnante di canto di Amici, infatti, si è sposata ben tre volte ma tutti e tre i matrimoni sono finiti con dei divorzi. Negli ultimi anni, ha vissuto anche una relazione, oggi finita, con Stefano Macchiche è diventata mediatica per la partecipazione a Temptation Island vip. «In questo momento sono single ma sto bene anche da sola perché alla mia età penso che sia diffcile innamorarmi come succedeva a 18 anni, prendendo una mattonata in testa. Ci tengo tanto alla mia libertà, a fare quello che voglio, e non sempre il mio forte senso di indipendenza viene capito. Anzi, passa per menefreghismo», ha detto parlando di sé al settimanale F.

Anna Pettinelli a Verissimo: "Con Rudy Zerbi non c'è rapporto"/ "Sono molto offesa con lui"

L’amore più grande della vita di Anna Pettinelli è la figlia Carolina, con la passione per la musica al punto da aver partecipato ad un’edizione di The Voice. Oggi, Carolina non ha messo da parte la passione per la musica che alimenta lavorando in radio, come mamma Anna. Carolina Russi Pettinelli, infatti, è una speaker di Radio Zeta. Con mamma Anna ha un rapporto davvero speciale anche se oggi ha scelto di andare a vivere da sola.

Luk3 rompe il silenzio dopo l'uscita da Amici 24: "Il bello deve ancora venire"/ Il gesto per Alessia

Anna Pettinelli: i presunti ritocchini e l’amicizia con Rudy Zerbi

Sempre molto schietta e sincera, Anna Pettinelli non ha mai nascosto di stare attenta alla bellezza e al tempo che passa come ha raccontato durante la sua intervista al podcast di Luca Buttiglieri,: «Io ho iniziato a fare il botox un po’ tardi, intorno ai 45 anni. Dopo 20 anni, con richiamini due volte all’anno, adesso devo farlo tre volte all’anno perché i miei muscoli si sono abituati. Questo significa che se uno inizia troppo presto, nella vita si trova prima o poi a non avere più effetti. Chi nega di farselo è bugiardo, perché lo fanno tutte».

Anna Pettinelli ha un fidanzato?/ "Sono single, non mi innamorerò più. Le persone non sono ciò che sembrano"

Nella scuola di Amici, dopo qualche stagione in cui è stata assente, è tornata ufficialmente dalla scorsa edizione ritrovando, come collega, Rudy Zerbi con cui, spesso, discute avendo delle opinioni opposte, ma com’è oggi il rapporto tra i due insegnanti? «Ci conosciamo dal paleolitico, da tantissimo tempo, e per un certo periodo siamo stati anche amici, siamo andati anche in vacanza insieme. Molto tempo fa, nei primi anni ’90, con i nostri rispettivi compagni. C’era un’amicizia». Parlando dell’attuale Rudy Zerbi, ha detto:: «È diventato antipatico qua dentro. Forse è cambiato. Io posso essere odiosa, ma non antipatica».