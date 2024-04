Anna Pettinelli, incidente ad Amici 2024 nel guanto di sfida tra prof/ “Caduta due volte”, l’anticipazione

Anticipazioni Serale Amici 2024: il nuovo guanto di sfida tra Prof

Ieri pomeriggio, giovedì 11 aprile 2024, è stata registrata la quarta puntata del Serale di Amici 2024, che andrà in onda domani sera su Canale 5. Come sempre sono uscite anche le prime anticipazioni su cosa il pubblico vedrà in puntata, tra guanti di sfida, ballottaggi, eliminazioni, ospiti e colpi di scena in studio. In particolare, come riportano le anticipazioni di SuperGuidaTv, si sono registrati momenti di apprensione durante il guanto di sfida tra i prof, appuntamento che si rinnova ormai di puntata in puntata.

Il momento dedicato ai professori si conferma sempre una ventata di leggerezza e simpatia per il pubblico, con gli stessi maestri che si cimentano nella danza e nel canto regalando show ed intrattenimento. Tuttavia, in questa nuova sfida, Anna Pettinelli è incappata in alcune cadute che hanno lasciato tutti con il fiato sospeso.

Anna Pettinelli cade durante il guanto di sfida tra Prof: cos’è successo in studio

Come rivelato dalle anticipazioni del Serale di Amici 2024, il nuovo guanto di sfida tra i prof è dedicato questa volta ai miti della musica e dello spettacolo. Lorella Cuccarini e Emanuel Lo hanno portato in scena un omaggio a due leggende come Raffaella Carrà e Michael Jackson. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno poi nuovamente regalato spettacolo e sane risate: la maestra di ballo ha portato se stessa, mentre il prof di canto si è ispirato ai “CuccaLo” e, in particolare, a Emanuel Lo.

Attimi di apprensione, invece, durante l’esibizione di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, che hanno portato Elvis Presley e Aretha Frenklin. La prof di canto, infatti, “è caduta quasi due volte per colpa di un paio di prese“, lasciando tutti con il fiato sospeso. Per fortuna tutto si è risolto per il meglio e la maestra, nonostante l’incidente, non ha rimediato particolari problemi di salute. Alla fine, spifferano le anticipazioni, a vincere il guanto di sfida sono proprio i “PettiTodo”.











